El Mundial 2026 está muy cerca y las selecciones ya empiezan a definir a sus convocados, entre ellos la Selección de Ecuador. Ahora el mismo Sebastián Beccacece lanzó la noticia de que ya tiene a prácticamente 20 convocados para jugar la Copa del Mundo.

En una entrevista reciente, Beccacece confirmó que en caso de que ya fuera el Mundial de 2026, el DT y sus colaboradores ya tienen a prácticamente 20 jugadores para esta Copa del Mundo. Y es que hay una fuerte base, y hay nombres fijos que están en ‘La Tri’.

“De acá a Junio no sabemos que puede pasar, pero si el Mundial fuese hoy, tendríamos ya un 80% de la lista definida como lo dije en octubre. Yo tengo 20 jugadores que siento que van a estar en el Mundial”, comentó muy seguro Sebastián Beccacece.

¿Qué convocados fijos ya tiene Ecuador?

Estos serían algunos de los convocados fijos de Ecuador:

Hernán Galíndez

Gonzalo Valle

Moisés Ramírez

Piero Hincapié

William Pacho

Ángelo Preciado

Joel Ordóñez

Pervis Estupiñán

Alan Franco

Moisés Caicedo

Pedro Vite

Nilson Angulo

John Yeboah

Gonzalo Plata

Kendry Páez

Alan Minda

Denil Castillo

Enner Valencia

Leonardo Campana

Kevin Rodríguez

¿Qué otros jugadores puede convocar Beccacece?

Hay otros futbolistas que ahora mismo se pelean la chance de una convocatoria para jugar el Mundial 2026. Jugadores como: Jordy Caicedo, Jeremy Arévalo, Jordy Alcívar, Jhon Mercado, Felix Torres, Patrik Mercado, y otros necesitan un gran semestre para meterse en la lista.

