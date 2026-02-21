Es tendencia:
logotipo del encabezado
James Rodríguez

James Rodríguez ni debuta en Minnesota y ya tiene un grave problema y un “feo” apodo

James Rodríguez se llevó una sorpresiva noticia en la interna del Minnesota y eso que aún ni juega.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
El duro comentario en Minnesota sobre James Rodríguez
© @MLS/ Edit BVEl duro comentario en Minnesota sobre James Rodríguez

James Rodríguez tuvo muchas dificultades para encontrar un nuevo equipo en la previa del Mundial 2026. Al colombiano se lo relacionó con varios clubes, pero no firmó con ninguno hasta que llegó el Minnesota. Con el equipo de la MLS podría debutar este fin de semana aunque ya se llevó un feo apodo.

Trascendió que el mismo director deportivo de Minnesota, Manny Lagos, el que acusó a James Rodríguez de ser algo “egoísta”. Esto, porque el colombiano solo firmó un contrato pensando en llegar al Mundial 2026, y en el club lo quisieran más tiempo.

Es un poco egoísta que James tenga como prioridad el Mundial“, comentó el directivo sobre el jugador colombiano. James llegó a buscar en la MLS la regularidad que le permita llegar en muy buen nivel al Mundial de 2026 y ayude a la Selección Colombia.

El 10 colombiano justamente podría en este fin de semana acabar jugando contra un rival muy conocido y con el que se relacionó su futuro, Austin FC. No obstante, la última decisión pasará por el entrenador y el club para determinar si el jugador es convocado para este encuentro.

James Rodríguez ya entrena con normalidad en la MLS. (Foto: @MNUFC)

James Rodríguez ya entrena con normalidad en la MLS. (Foto: @MNUFC)

El contrato de James en la MLS expira después de la Copa del Mundo y ahí nuevamente volverá la novela para saber a qué equipo puede llegar o si finalmente regresa a Colombia. El futbolista no juega un partido oficial desde finales de 2025.

Publicidad

Los equipos interesados en James Rodríguez

¿Por eso dejó Liverpool? Luis Díaz revela que Kompany es mucho mejor que Arne Slot: “Es increíble…”

ver también

¿Por eso dejó Liverpool? Luis Díaz revela que Kompany es mucho mejor que Arne Slot: “Es increíble…”

Antes de llegar a Minnesota, James Rodríguez estuvo en planes de equipos como Millonarios, Atlético Nacional, Austin FC, Portland FC, Real Sociedad, Valencia. Con ningún equipo llegó a un acuerdo hasta que llegó el Minnesota, y también se le acaba el tiempo para encontrar un nuevo club.

Encuesta

¿Cómo le irá a James Rodríguez en Minnesota?

Ya votaron 0 personas

En síntesis:

  • James Rodríguez fichó por el Minnesota United de la MLS para la temporada 2026.
  • El directivo Manny Lagos calificó de “egoísta” al colombiano por priorizar el Mundial 2026.
  • El contrato del futbolista en la MLS expira tras finalizar la Copa del Mundo.
Publicidad
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
James ganará 5 millones: ¿Cuál fue el primer sueldo del Pibe Valderrama en la MLS?
MLS

James ganará 5 millones: ¿Cuál fue el primer sueldo del Pibe Valderrama en la MLS?

La posición que tendría James Rodríguez en el Minnesota United ¿experimentan?
Fútbol de Colombia

La posición que tendría James Rodríguez en el Minnesota United ¿experimentan?

Le respondieron a Vélez por advertir que podían deportar a James
MLS

Le respondieron a Vélez por advertir que podían deportar a James

El insólito rival que la Selección Ecuador quiere enfrentar antes del Mundial 2026
Fútbol de Ecuador

El insólito rival que la Selección Ecuador quiere enfrentar antes del Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo