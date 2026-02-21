James Rodríguez tuvo muchas dificultades para encontrar un nuevo equipo en la previa del Mundial 2026. Al colombiano se lo relacionó con varios clubes, pero no firmó con ninguno hasta que llegó el Minnesota. Con el equipo de la MLS podría debutar este fin de semana aunque ya se llevó un feo apodo.

Trascendió que el mismo director deportivo de Minnesota, Manny Lagos, el que acusó a James Rodríguez de ser algo “egoísta”. Esto, porque el colombiano solo firmó un contrato pensando en llegar al Mundial 2026, y en el club lo quisieran más tiempo.

“Es un poco egoísta que James tenga como prioridad el Mundial“, comentó el directivo sobre el jugador colombiano. James llegó a buscar en la MLS la regularidad que le permita llegar en muy buen nivel al Mundial de 2026 y ayude a la Selección Colombia.

El 10 colombiano justamente podría en este fin de semana acabar jugando contra un rival muy conocido y con el que se relacionó su futuro, Austin FC. No obstante, la última decisión pasará por el entrenador y el club para determinar si el jugador es convocado para este encuentro.

James Rodríguez ya entrena con normalidad en la MLS. (Foto: @MNUFC)

El contrato de James en la MLS expira después de la Copa del Mundo y ahí nuevamente volverá la novela para saber a qué equipo puede llegar o si finalmente regresa a Colombia. El futbolista no juega un partido oficial desde finales de 2025.

Los equipos interesados en James Rodríguez

Antes de llegar a Minnesota, James Rodríguez estuvo en planes de equipos como Millonarios, Atlético Nacional, Austin FC, Portland FC, Real Sociedad, Valencia. Con ningún equipo llegó a un acuerdo hasta que llegó el Minnesota, y también se le acaba el tiempo para encontrar un nuevo club.

En síntesis:

James Rodríguez fichó por el Minnesota United de la MLS para la temporada 2026.

fichó por el de la MLS para la temporada 2026. El directivo Manny Lagos calificó de “egoísta” al colombiano por priorizar el Mundial 2026.

calificó de al colombiano por priorizar el Mundial 2026. El contrato del futbolista en la MLS expira tras finalizar la Copa del Mundo.

