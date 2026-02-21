Barcelona SC lo fichó, no ha debutado, y ahora es baja de última hora para jugar vs Técnico Universitario

Este sábado 21 de febrero de 2026 se dará el gran debut de Barcelona SC en la LigaPro, donde enfrentará a Técnico Universitario. El ‘Ídolo’ necesita revertir la pésima imagen que se vio ante Argentinos en Copa Libertadores y ahora pierde a otro fichaje.

Barcelona SC tiene a su presidente, Antonio Álvarez, preso. Y esto ha limitado ciertos trabajos administrativos que deben llevarse a cabo en el club. Uno de estos, es la inscripción de fichajes, y los amarillos terminaron perdiendo a un jugador para el comienzo de LigaPro.

Según trasciende, Barcelona SC no pudo inscribir a Luis Cano. El delantero ecuatoriano fue el último fichaje del ‘Ídolo’ antes de que arresten a Antonio Álvarez. Por lo cual, ahora mismo el ex delantero de Aucas no ha podido ser inscrito.

Al no contar en el sistema de la FEF y de la LigaPro, Cano no podrá jugar ante Técnico Universitario. Se espera que en las siguientes horas el jugador pueda ser inscrito y jugar en el campeonato nacional, puesto que, en Copa Libertadores tampoco está registrado y ya no podrá jugar en la fase previa.

Luis Cano no ha podido jugar con Barcelona SC. (Foto: @BarcelonaSC)

Cano fue un pedido de César Farías y, en el último momento, Barcelona SC le terminó ganando el fichaje a Emelec. No obstante, sorprende que pese a que el DT lo quería al jugador, la directiva aún no lo inscriba para que ya pueda debutar en la LigaPro.

Los números de Luis Cano en 2025 con Aucas

En la temporada 2025 con Aucas, Luis Cano jugó un total de 30 de partidos entre todas las competencias. Marcó 8 goles y dio 6 asistencias. Sumó en cancha poco más de 2.100 minutos. Fue de lo más destacado del club que estuvo muy cerca de entrar a Copa Sudamericana.

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs Técnico Universitario?

El partido de Barcelona SC contra Técnico Universitario comenzará desde las 16H30 de sábado 21 de febrero. El encuentro será transmitido por la señal de Zapping Sports +.

