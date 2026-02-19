Gianluca Prestianni está en el ojo de todas las críticas después de que el jugador argentino fuera acusado de racismo y de presuntamente decirle “mono” a Vinicius. En medio de todo el problema, hay un partido de vuelta para jugarse la siguiente semana y el jugador de Benfica tomó una decisión.

En Portugal, Record revela que Prestianni está decidido a jugar el partido de vuelta entre Real Madrid y Benfica en el Bernabéu. En redes sociales ya se reveló que le espera un clima totalmente hostil a ex jugador de Vélez, pero esto parece no afectarlo.

El argentino será “víctima” de uno de los ambientes más calientes en la historia del Santiago Bernabéu, aunque la decisión de ser titular finalmente pasa por José Mourinho. El histórico DT fue expulsado en la ida, pero decidirá qué equipo sale a competir por la remontada en España.

No es la primera vez que Prestianni se enfrenta a este tipo “climas”, puesto que, cuando estuvo en Vélez, también tuvo altercados con su propia hinchada. No obstante, sí será la primera vez jugando con todos los ojos encima tras una terrible acusación.

Prestianni también fue increpado por Vinicius. (Foto: GettyImages)

Desde Benfica ya le han mostrado todo su apoyo a Prestianni, pese a las críticas que han recibido. El argentino también confesó en redes sociales que él no le dijo nada racista a Vinicius. La UEFA sigue en investigaciones, aunque se ve muy difícil que lo sancionen.

¿Cuándo jugarán Real Madrid contra Benfica por la Champions League?

La vuelta entre Real Madrid y Benfica con un Bernabéu al tope de su capacidad por la Champions League se jugará el próximo miércoles, 25 de febrero de 2026, a las 17H00 (Argentina, Chile y Uruguay) 15H00 (Ecuador, Colombia y Perú). Vinicius sería titular en el ‘Merengue’ falta saber qué pasará con Prestianni.

El contrato de Prestianni con Benfica

Prestianni tiene contrato con Benfica hasta finales de la temporada 2029. El argentino de 20 años recién fichó en enero de 2024 y vive su segundo año jugando en Portugal. El club lo apoya en su totalidad.

En síntesis: