Contra lluvia y contra polémicas: La hinchada no falló y Emelec tiene nuevo presidente

Emelec necesitaba que sus socios voten para tener una nueva directiva lo más rápido posible y en una jornada que había levantado todos los rumores, el club tuvo el respaldo de sus aficionados. Se confirmó que llegaron los 410 socios necesarios y hasta más (438) y con esto se dio inicio a la Asamblea de Elecciones.

Con este respaldo de los aficionados, Emelec finalmente tendrá una nueva directiva y también una nueva plantilla para 2026. La única lista presente en la “papeleta” es la de José David Jiménez y la de Christian Noboa, por lo cual, serán los que comanden al ‘Bombillo’.

Las elecciones de Emelec han estado llenas de polémicas en los últimos días, e incluso hicieron que se suspenda el partido de LigaPro contra Universidad Católica. El club necesitaba una nueva directiva para “limpiar” todas sus deudas en FIFA y no ser sancionado.

Ahora con este nuevo directorio, se espera que en las próximas horas, Emelec pueda inscribir a sus nuevos jugadores y así tener un equipo prácticamente “nuevo” para la LigaPro 2026. La FEF debería registrar al directorio en los siguientes días.

Aunque se completó el quorum y todo parece avanzar normal para Emelec, no se descarta que alguien decida “impugnar” las elecciones del club. Esto se ha venido repitiendo en los últimos años y cambiando todo para el ‘Bombillo’. Además que alarga todo el proceso.

Los fichajes de Emelec para la temporada 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina, Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico y ahora Luca Klimowicz. Todos podrían ser inscritos en los próximos días.

