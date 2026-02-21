Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

Contra lluvia y contra polémicas: La hinchada no falló y Emelec tiene nuevo presidente

Era la jornada más importante de los últimos años, y la hinchada de Emelec no dudó y "salvó" al equipo.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Emelec recibe el apoyo total de sus socios y tendrá nuevo presidente
© @JrnochiEmelec recibe el apoyo total de sus socios y tendrá nuevo presidente

Emelec necesitaba que sus socios voten para tener una nueva directiva lo más rápido posible y en una jornada que había levantado todos los rumores, el club tuvo el respaldo de sus aficionados. Se confirmó que llegaron los 410 socios necesarios y hasta más (438) y con esto se dio inicio a la Asamblea de Elecciones.

Con este respaldo de los aficionados, Emelec finalmente tendrá una nueva directiva y también una nueva plantilla para 2026. La única lista presente en la “papeleta” es la de José David Jiménez y la de Christian Noboa, por lo cual, serán los que comanden al ‘Bombillo’.

Las elecciones de Emelec han estado llenas de polémicas en los últimos días, e incluso hicieron que se suspenda el partido de LigaPro contra Universidad Católica. El club necesitaba una nueva directiva para “limpiar” todas sus deudas en FIFA y no ser sancionado.

Ahora con este nuevo directorio, se espera que en las próximas horas, Emelec pueda inscribir a sus nuevos jugadores y así tener un equipo prácticamente “nuevo” para la LigaPro 2026. La FEF debería registrar al directorio en los siguientes días.

Tweet placeholder

Aunque se completó el quorum y todo parece avanzar normal para Emelec, no se descarta que alguien decida “impugnar” las elecciones del club. Esto se ha venido repitiendo en los últimos años y cambiando todo para el ‘Bombillo’. Además que alarga todo el proceso.

Publicidad

Los fichajes de Emelec para la temporada 2026

En medio de toda la polémica: Emelec fichó a un nuevo delantero y es un bombazo

ver también

En medio de toda la polémica: Emelec fichó a un nuevo delantero y es un bombazo

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina, Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico y ahora Luca Klimowicz. Todos podrían ser inscritos en los próximos días.

Encuesta

¿Con esta nueva directiva, para qué está Emelec?

Ya votaron 0 personas

En síntesis:

  • José David Jiménez y Cristhian Noboa lideran la única lista para la nueva directiva de Emelec.
  • Un total de 410 socios completaron el quórum necesario para iniciar la Asamblea de Elecciones.
  • El club busca inscribir a ocho fichajes, incluyendo a Luca Klimowicz, para la temporada 2026.
Publicidad
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
En medio de toda la polémica: Emelec fichó a un nuevo delantero y es un bombazo
Fútbol de Ecuador

En medio de toda la polémica: Emelec fichó a un nuevo delantero y es un bombazo

Aclaran el motivo para reprogramar el Emelec vs. U. Católica
Fútbol de Ecuador

Aclaran el motivo para reprogramar el Emelec vs. U. Católica

Uno jugó en Liga de Quito: Los dos jugadores que no quieren arreglo con Emelec en la FIFA
Fútbol de Ecuador

Uno jugó en Liga de Quito: Los dos jugadores que no quieren arreglo con Emelec en la FIFA

El sorpresivo equipo dónde mandaron a Jeremy Arevalo
Fútbol de Ecuador

El sorpresivo equipo dónde mandaron a Jeremy Arevalo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo