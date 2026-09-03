Además de Gallardo: La FEF se habría reunido con otro entrenador para la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador empieza a dudar de Marcelo Gallardo y la posibilidad de contratarlo y se reunieron con otro entrenador en Europa.

La Selección de Ecuador sigue teniendo a Marcelo Gallardo como su candidato principal a nuevo entrenador, sin embargo ante las dificultades para cerrar el acuerdo final, analizan alternativas.

Según los medios locales, Robert Martinez también se reunió con la Selección de Ecuador en Europa, el DT ex Bélgica y Portugal sigue siendo una de las firmes alternativas para el cargo.

Reportan que el acuerdo económico y detalles deportivos son lo que tienen frenadas las charlas con Marcelo Gallardo, pese a que otros medios lo ponen ya listo para viajar al país.

Luis Zubeldía también está en la lista final y revelan desde Quito contactos con el argentino, que aún no cierra su futuro hasta que la opción con la ‘Tri se concrete o se caiga definitivamente.

La idea de la FEF es cerrar al entrenador para que esté a cargo de las convocatorias y los partidos de la gira amistosa en Asia correspondiente a las fechas FIFA de septiembre.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y sus rivales serían Corea del Sur y Japón. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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