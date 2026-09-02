Chelsea manda a Kendry Páez a insólito club y toman radical decisión sobre su futuro

Se cierran los mercados en Europa y Kendry Páez sigue sin encontrar club, el volante ecuatoriano tampoco cuenta para el Chelsea y se vienen las novedades de su futuro. El Chelsea mandó a Páez a insólito equipo y se plantea una venta definitiva.
Kendry Páez volvió a Londres, pero a diferencia de River Plate que al menos lo tuvo entrenando con el primer equipo, el Chelsea mandó a Kendry Páez a entrenar con los juveniles.
La dificultad de encontrarle equipo a Kendry Páez ha hecho que el Chelsea se plantee una venta definitiva, esto pese a la inversión de más de 20 millones de euros que gastó para comprarlo.
Hasta el final se habla de un préstamo al Blackburn Rovers de la Championship y al Celtic de Escocia sin embargo por ahora no hay nada oficial, el jugador fue rechazado por varias ligas.
El valor de mercado de Kendry Páez
Ahora mismo, Kendry Páez tiene un valor de mercado de 8 millones de euros, una cifra muy baja para un jugador que en su mejor momento llegó a costar más de 15 millones. En el Mundial apenas pudo jugar los últimos 15 minutos del partido ante México.
Kendry Páez – Selección de Ecuador.
En resumen
- Chelsea definió una drástica medida para el futuro de Kendry Páez tras finalizar anticipadamente su etapa a préstamo en River Plate en esta temporada 2026.
- La directiva de los ‘Blues’ busca reubicar al joven talento ecuatoriano en un destino inesperado con el objetivo prioritario de garantizarle continuidad sobre el terreno de juego.
- La decisión responde al compromiso contractual a largo plazo hasta 2033, intentando proteger la inversión económica y relanzar su nivel competitivo.