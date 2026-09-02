Chelsea manda a Kendry Páez a insólito club y toman radical decisión sobre su futuro

El Chelsea no encuentra un préstamo para Kendry Páez y además de alejarlo del equipo tomarían una contundente decisión para su futuro.

Se cierran los mercados en Europa y Kendry Páez sigue sin encontrar club, el volante ecuatoriano tampoco cuenta para el Chelsea y se vienen las novedades de su futuro. El Chelsea mandó a Páez a insólito equipo y se plantea una venta definitiva.

Kendry Páez volvió a Londres, pero a diferencia de River Plate que al menos lo tuvo entrenando con el primer equipo, el Chelsea mandó a Kendry Páez a entrenar con los juveniles.

La dificultad de encontrarle equipo a Kendry Páez ha hecho que el Chelsea se plantee una venta definitiva, esto pese a la inversión de más de 20 millones de euros que gastó para comprarlo.

Hasta el final se habla de un préstamo al Blackburn Rovers de la Championship y al Celtic de Escocia sin embargo por ahora no hay nada oficial, el jugador fue rechazado por varias ligas.

El valor de mercado de Kendry Páez

Ahora mismo, Kendry Páez tiene un valor de mercado de 8 millones de euros, una cifra muy baja para un jugador que en su mejor momento llegó a costar más de 15 millones. En el Mundial apenas pudo jugar los últimos 15 minutos del partido ante México.

Kendry Páez – Selección de Ecuador.

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En resumen