Alexander Domínguez tiene la oferta de otro campeón de LigaPro

Liga de Quito logró el último objetivo del año: la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y con esto ya empiezan a pensar en el siguiente año. Este domingo saltó la novedad que uno de sus titulares dejaría el club para pasar a un rival directo.

En plena transmisión del partido contra U. Católica, la periodista Johanna Calderón dio a conocer que SD Aucas tiene en carpeta a Alexander Domínguez. El arquero de 38 años podría salir tras un mal año y muchas críticas.

Liga de Quito está buscando un nuevo arquero para que pelee el puesto de titular con Gonzalo Valle. La semana pasada desde Argentina dieron a conocer que Isfrán de Gimnasia y Esgrima de La Plata fue sondeado.

La prioridad de Domínguez era una vez más salir al exterior, e incluso tuvo ofertas de Nacional y Peñarol de Uruguay, sin embargo Liga no podía desprenderse de él en ese momento.

En Ecuador también sonó para Macará de Ambato y Libertad de Loja. Domínguez mantiene contrato con Liga de Quito hasta diciembre próximo pero ambas partes querrían separarse.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Alexander Domínguez -Liga de Quito 2025.

