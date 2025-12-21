Adrián Gabbarini reaparece y tiene nuevo equipo para el 2026

La llegada del brasileño Tiago Nunes a Liga de Quito marcó también la salida de Adrián Gabbarini del cuadro ‘albo’. El ex arquero dejó el club cuando se fue ‘Vitamina’ Sánchez y ahora tiene nuevo equipo en el exterior.

Gabbarini será el nuevo asistente técnico del Club Atlético Atlanta de Argentina para unirse al staff de Cristian Pellerano. El ex volante de Independiente del Valle fue anunciado como DT principal.

Esta es la segunda experiencia como asistente técnico para Adrián Gabbarini tras haber estado en Liga de Quito desde su retiro como jugador a finales del 2023. Había rumores de que iba a seguir con ‘Vitamina’ Sánchez en Olimpia de Paraguay.

Adrián Gabbarini en su momento también fue DT principal luego de que el español Josep Alcácer no podía dirigir a Liga en el banquillo por no tener licencia CONMEBOL.

Como jugador, Gabbarini ganó seis títulos con los ‘albos’ incluyendo la Copa Sudamericana 2023, luego como asistente técnico también fue campeón de una LigaPro y una Supercopa Ecuador.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

