Alexander González sería opción para un grande de LigaPro

El lateral venezolano dejó Emelec como agente libre y ahora Alexander González regresaría a LigaPro para el segundo semestre.

Uno de los jugadores que aprovechó la falta de salarios en Emelec para declararse libre fue Alexander González, ahora el lateral venezolano le daría un segundo ‘golpe’ a los azules. Alexander González podría jugar en otro de los grandes de LigaPro.

Según KCH Radio, Alexander González estaría en planes de Barcelona SC para el segundo semestre. El lateral se encuentra en el Carabobo de su país, club que está lejos de la competitividad que ofrecería el Astillero.

González estaría abierto a regresar al fútbol ecuatoriano, así mismo el defensa sigue siendo convocado a la Selección de Venezuela. El jugador habría sido pedido por César Farías, dando luces de que podría seguir como DT en el equipo.

Lo llamativo es la decisión de reforzar esa banda cuando hay alternativas como Byron Castillo, Jonathan Perlaza, Bryan Carabalí entre otros. Los hinchas piden usar ese cupo de extranjero para los volantes o delantero.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.