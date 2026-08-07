Barcelona va por un jugador de Liga de Quito ¿lo deja ir Gustavo Álvarez?

Liga de Quito busca fichajes mientras uno de sus jugadores podría irse para reforzar a Barcelona en el segundo semestre.

Liga de Quito sigue esperando cerrar sus refuerzos para la Copa Libertadores contra Mirassol, mientras tanto uno de sus jugadores podría irse a reforzar a un rival directo. Barcelona SC va por uno de los nombres que no entran mucho en planes de Gustavo Álvarez.

Según medios de Guayaquil, Barcelona SC se suma al interés por el extremo ecuatoriano Alexander Alvarado. Con esto son los dos del Astillero los que estarían pensando en fichar al quevedeño

En el caso de Barcelona, es el segundo año consecutivo en el que el club quiere a Alvarado, sin embargo en la ocasión anterior fue rechazado por decisión de Tiago Nunes.

Gustavo Álvarez daría luz verde para su salida, mientras que la directiva también espera su salida para hacer caja para refuerzos. Su salida rondaría el millón de dólares.

En esta ocasión, Liga de Quito quiere una venta definitiva del jugador más que una opción de compra tras un préstamo. Alvarado ya ha sido cedido en dos ocasiones a otros clubes de LigaPro.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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Alexander Alvarado – Liga de Quito.

En resumen