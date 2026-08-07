La increíble fortuna que Barcelona le pagaba a Carlos Garcés

El delantero ecuatoriano Carlos Garcés fue uno de los jugadores que más cobró en Barcelona según reveló un ex directivo.

Cuando uno piensa en jugadores que cobraban una fortuna en Barcelona, se vienen nombres a la mente como Damián Díaz o Javier Burrai, sin embargo sorpresivamente revelaron que el delantero ecuatoriano Carlos Garcés también cobraba una cifra que sorprendió a muchos.

En charlas con Vito Muñoz, el ex directivo de Barcelona Rafael Verduga contó que en tiempo de pandemia y contra su perspectiva, Barcelona firmó a Carlos Garcés por 700 mil dólares al año, con un contrato de tres temporadas.

Verduga no deslizó el nombre sin embargo reveló que es un delantero ecuatoriano que juega en Perú y que llegó en la pandemia, dando a entender que fue el manabita, que un año antes venía de ser campeón con el Defín SC de Manta.

Con esto, Carlos Garcés cobró más de 1 millón de dólares en los 18 meses que estuvo en el club, en el segundo semestre del 2022 pasó al 9 de Octubre de la LigaPro.

En Barcelona SC anotó 12 goles en 68 partidos disputados, cifras por debajo de los 73 goles que anotó en 4 temporadas con el Delfín de Manta. En el 2023 se fue a Perú dónde es goleador en el Cienciano.

Los números de César Farías en Barcelona SC

César Farías ha dirigido ya a Barcelona SC en un total de 32 partidos entre todas las competencias. El entrenador ha ganado 12 partidos, sumando 8 empates y perdió 12 encuentros. El entrenador tiene contrato con los amarillos por lo que resta de esta temporada.

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Carlos Garcés – Barcelona SC.

¡Pagaron $2.1M por un 9 🇪🇨 que hoy juega en Perú!



Verduga: “Aprendí que en el fútbol solo importa la firma del presidente, no del directorio…regalaron a Carcelen por Fydridzewski y luego se les fue gratis”. #BSC pic.twitter.com/AR3JNTtxy8 — SDK (@SDKec) August 7, 2026

En resumen

Se reveló la astronómica cifra salarial que Barcelona SC le pagaba al delantero Carlos Garcés durante su etapa en el club.

que Barcelona SC le pagaba al delantero Carlos Garcés durante su etapa en el club. El elevado monto económico representó una fuerte inversión presupuestaria para la dirigencia ‘torera’ en su momento.

La revelación genera debate entre los aficionados al analizar el balance entre el costo financiero y el rendimiento goleador del atacante en el cuadro amarillo.