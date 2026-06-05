Sorpresa: Barcelona ficharía a un jugador de Liga de Quito

Barcelona empieza a alistar sus refuerzos para la segunda etapa de LigaPro y uno de los apuntados sería un jugador de Liga de Quito.

Barcelona SC quiere revertir la mala situación deportiva para la segunda mitad del año, y ya empiezan a revelarse los fichajes. Con algo de sorpresa ponen a un actual jugador de Liga de Quito como refuerzo de los amarillos.

Según KCH Radio, Alexander Alvarado será nuevo jugador de Barcelona para el segundo semestre. El extremo no tiene minutos con Tiago Nunes y ambas partes buscarían una salida.

No es la primera vez que Barcelona sondea a Alvarado, ya lo quisieron cuando aún jugaba en Aucas, cuando estaba cedido en Orlando City y ya el año pasado cuando tenía un rendimiento irregular.

En LigaPro es el segundo club que estaría detrás de Alvarado, hace pocos días desde el Deportivo Cuenca confirmó su entrenador Jorge Célico que Alvarado es un jugador que interesa.

Alexander Alvarado llegó a Liga de Quito en el 2022, dónde tuvo un año destacado como máximo asistidor del club, sin embargo su rendimiento se fue reduciendo y también salió cedido un semestre a U. Católica.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad

Alexander Alvarado – Liga de Quito 2023.

En resumen