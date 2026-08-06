URGENTE: Liga de Portoviejo confirma que buscará la eliminación de Barcelona SC en la Copa Ecuador

Se terminó el rumor y la especulación y Liga de Portoviejo pidió eliminar a Barcelona SC de la Copa Ecuador.

Este jueves 6 de agosto de 2026 se terminaron los rumores y Liga de Portoviejo finalmente salió a dar la cara y pide la eliminación de Barcelona SC de la Copa Ecuador. Todo es por la mala alineación de Erick Mendoza en el torneo, tras haber jugado con Delfín.

“Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo informa a su fiel hinchada, medios de comunicación y opinión pública que ha presentado formalmente ante los organismos competentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) una protesta y reclamación oficial por la alineación de un jugador no elegible, correspondiente al partido de Octavos de Final de la Copa Ecuador 2026“, dice el comunicado de ‘La Capira’.

Con esto se confirma que la FEF tendrá que analizar todas las pruebas presentadas y proceder a eliminar a Barcelona SC de la Copa Ecuador. Los amarillos, por su parte, no se han expresado ante este lamentable caso y vergonzoso para su historia.

“Nuestra reclamación se encuentra sustentada en el Reglamento de la Copa Ecuador 2026, que establece expresamente que las fases de 16avos y Octavos de Final forman parte de una misma etapa de la competición, y determina que un jugador no podrá actuar por más de un club dentro de una misma etapa“, agregan desde ‘La Capira’.

El comunicado de Liga de Portoviejo. (Foto: @LDUPoficial)

Con esta postura de Liga de Portoviejo es cuestión de tiempo para que los amarillos sean eliminados del torneo. Se espera que la respuesta oficial de la FEF llegue en los próximos días, siendo el siguiente martes, 11 de agosto, el día señalado en el calendario.

Publicidad

Erick Mendoza jugó antes en la Copa Ecuador

Erick Mendoza ya entró en el partido de Barcelona SC contra Liga de Portoviejo, cuando el equipo amarillo iba ganando. No obstante, lo pusieron a jugar cuando él en los 16avos del torneo ya había defendido los colores de Delfín e incluso marcado un gol. Por esto, el ‘Ídolo’ quedaría eliminado del torneo.

Encuesta¿De quién es la culpa de este error en Barcelona SC? ¿De quién es la culpa de este error en Barcelona SC? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: