¿Y en el Mundial qué pasó? Terrible golazo de Moisés Caicedo con la camiseta de Chelsea ante AC Milan

Moisés Caicedo se acaba de mandar un golazo en la pretemporada con Chelsea.

Este sábado 8 de agosto de 2026 para sorpresa de todos, Moisés Caicedo se mandó un golazo con Chelsea en la pretemporada. El jugador ecuatoriano sorprendió a todos con una de sus mejores cualidades que es el remate de larga distancia.

Chelsea ya le iba ganando 2 a 0 a AC Milan, hasta que Moisés Caicedo recibió la pelota en el borde del área y remató. El ecuatoriano acabó por convertir uno de los mejores goles de la pretemporada y un golazo que aumentó la ventaja en el partido.

Moisés Caicedo lleva una gran pretemporada con Chelsea, donde ya en el primer partido pudo destacar y ahora incluso responde con un gol de absoluta calidad. El volante ecuatoriano está comenzando una nueva temporada y ciclo con Xabi Alonso en Chelsea.

Por otro lado, los hinchas ecuatoriano no dejan de cuestionar que este nivel del ecuatoriano llegue ahora y no cuando la Selección de Ecuador lo necesitaba en el Mundial 2026. Este gran nivel del volante solo se pudo ver en el partido ante Alemania.

Goal from Moises Caicedo 🇪🇨👀 pic.twitter.com/CtEaHTrVo3 — Footy Condor 🇪🇨 (@FootyCondor) August 8, 2026

Ahora el jugador ecuatoriano y Chelsea se alistan para volver a competir en la Premier League, en una temporada donde no juegan nada más de importancia. Sin Champions League o Europa League, los ‘Blues’ quedan obligados a ganar la Premier.

Publicidad

Moisés Caicedo renovó su contrato con Chelsea

Cuando a Moisés Caicedo lo estaban buscando diferentes equipos, el jugador ecuatoriano decidió renovar por dos años más su contrato por Chelsea. El volante confesó que esta decisión responde netamente al “amor” que siente por la camiseta ‘Blue’.

¿Cuándo comienza la Premier League y por dónde ver?

La Premier League comenzará oficial el fin de semana del 19 de agosto. Varios equipos como Chelsea quieren desafiar el título de Arsenal. Toda la temporada se podrá ver por el plan Premium de Disney+.

Encuesta¿Moisés Caicedo falló en el Mundial con Ecuador? ¿Moisés Caicedo falló en el Mundial con Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Moisés Caicedo anotó un golazo con el Chelsea en la pretemporada contra AC Milan.

anotó un golazo con el Chelsea en la pretemporada contra AC Milan. Moisés Caicedo renovó dos años más su contrato con el Chelsea por amor al club.

renovó dos años más su contrato con el Chelsea por amor al club. En el Mundial; el ecuatoriano quedó debiendo con sus participaciones en todos los partidos.