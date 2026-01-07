Es tendencia:
Ángelo Preciado dejaría Europa para jugar en Sudamérica ¿le conviene a la Tri?

Ángelo Preciado dejaría Europa y antes del Mundial 2026 el lateral ecuatoriano tendría un nuevo equipo en Sudamérica.

Por Gustavo Dávila

Ángelo Preciado dejaría Europa para jugar en Sudamérica ¿le conviene a la Tri? Foto: Getty
Ángelo Preciado podría ser el siguiente ecuatoriano en cambiar de equipo antes del Mundial 2026, y es que el lateral dejará Europa para regresar a Sudamérica. El defensor ‘tricolor’ tendría nuevo club en Brasil.

Atlético Mineiro estaría cerca de concretar el traspaso del seleccionado ecuatoriano, esto apenas días después de que anunciaran a Alan Minda como nuevo refuerzo. El ‘Galo’ tendría tres ecuatorianos en su plantel para la próxima temporada.

El fichaje ronda los 4 millones de dólares según lo que pidió el Sparta Praga de República Checa. En salario, Preciado ganará más de 2 millones de dólares al año más bonuses.

No es la primera vez que el Mineiro así como los equipos de Brasil se fijan en Preciado, ya en su momento Flamengo, Botafogo y Vasco Da Gama entre otros lo sondearon.

Queda pendiente ver si Preciado tendrá la misma cantidad de minutos ya que en Europa en la actualidad es titular, así mismo en la Selección de Ecuador también es fijo en el once.

Los números de Ángelo Preciado en la Selección de Ecuador con Beccacece

Con Beccacece como DT de la Selección de Ecuador, Ángelo Preciado solo ha podido jugar 9 partidos. Se ha perdido otros 5 por lesión. El lateral no ha marcado goles ni ha dado asistencias, pero es que Beccacece también lo ha ocupado más como carrilero o como extremo.

A Ismael Rescalvo lo despidieron y la fortuna que ahora le debe Barcelona

Ángelo Preciado – Selección de Ecuador. Foto: Getty

En resumen

  • Ángelo Preciado dejará el Sparta Praga para fichar por el Atlético Mineiro de Brasil.
  • El traspaso del defensor ecuatoriano se cerraría por un valor de 4 millones de dólares.
  • El lateral ganará un salario anual superior a 2 millones de dólares más bonificaciones especiales.
