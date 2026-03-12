Es tendencia:
La Selección de Ecuador lo ignoró y ahora lo enfrentaremos ¿en el Mundial?

La Selección de Ecuador no convocó a un jugador que destaca en el extranjero y ahora lo enfrentaríamos en Eliminatorias.

Por Gustavo Dávila

La Selección de Ecuador lo ignoró y ahora quiere jugar en otra selección Foto: Getty
Estuvo esperando el llamado de la Selección de Ecuador sin embargo nunca llegó, ahora el volante Jairo Vélez estaría cerca de ser nuestro rival en las siguientes Eliminatorias al Mundial 2030.

El volante declaró públicamente que quería ser convocado por la Selección de Perú, esto luego de un año después que haya recibido su naturalización como ciudadano peruano.

Lo que queda pendiente es ver si Mano Menezes lo tiene en planes o si finalmente no lo tendrá en cuenta. En su momento Óscar Ibáñez y Jorge Fossati lo incluyeron en una prelista.

Jairo Vélez ha tenido una larga carrera en Perú, jugando en Alianza Lima, Universitario y la U. César Vallejo. Con los ‘Cremas’ fue campeón nacional el año pasado pero no fue renovado.

En la Selección de Ecuador han jugado naturalizados en los últimos años Javier Burrai, Hernán Galíndez y Damián Díaz, sin embargo el ‘Corviche’ Vélez no fue tomado en cuenta.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador en marzo?

Así está el calendario de partidos que jugará la Selección de Ecuador en el mes de marzo:

  • Ecuador vs Marruecos (27 de marzo)
  • Ecuador vs Países Bajos (31 de marzo)
En resumen

  • Jairo Vélez expresó públicamente su deseo de ser convocado por la Selección de Perú.
  • El volante ecuatoriano obtuvo su naturalización como ciudadano peruano hace un año.
  • Jairo Vélez fue campeón nacional con Universitario el año pasado antes de su salida
Gustavo Dávila
