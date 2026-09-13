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Revelan los grandes de Europa que quieren a Luis Fragozo de Emelec

Luis Fragozo podría ser la nueva venta millonaria de Emelec y desde los medios revelan los dos grandes de Europa que lo observan.

Luis Fragozo podría ser la nueva venta millonaria de Emelec y desde los medios revelan los dos grandes de Europa que lo observan.
Luis Fragozo podría ser la nueva venta millonaria de Emelec y desde los medios revelan los dos grandes de Europa que lo observan.

Emelec podría estar ante una de las mayores ventas de su historia. Luis Fragozo, con apenas 16 años, ya despierta interés en Europa y su salida podría representar una importante inyección económica para el club.

Según información de El Futbolero, Newcastle United y Borussia Dortmund aparecen entre los equipos que han mostrado interés en el joven atacante de Emelec. Ambos clubes siguen de cerca la evolución de una de las principales promesas del fútbol ecuatoriano.

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El valor de una eventual transferencia todavía no está definido, pero Emelec buscaría sacar el máximo beneficio económico por Fragozo. El futbolista tiene contrato con el ‘Bombillo’ hasta diciembre de 2026 y ya ha recibido ofertas que no convencieron a la dirigencia.

Fragozo se convirtió en el jugador más joven en debutar profesionalmente en la LigaPro. En 2026 suma 24 partidos, un gol y cuatro asistencias, además de haber marcado su primer tanto ante Liga de Quito en abril.

El extremo llegó a las formativas de Emelec después de trasladarse a Ecuador desde Colombia y rápidamente comenzó a destacar en las categorías juveniles. También pasó por la Selección de Ecuador Sub-15 y Sub-17, e incluso fue convocado como sparring de la Tri antes del Mundial 2026.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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Luis Fragozo – juveniles de la Selección de Ecuador

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En resumen

  • Varios gigantes del fútbol europeo han puesto su mirada en Luis Fragozo, figura emergente de Emelec, durante esta temporada 2026.
  • El destacado rendimiento del joven futbolista con la camiseta ‘eléctrica’ despertó el interés de ojeadores internacionales, quienes siguen de cerca su evolución en el torneo local.
  • La directiva de Emelec analiza el escenario ante una eventual propuesta millonaria, la cual podría significar una transferencia de gran impacto económico para la institución.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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