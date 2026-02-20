Darío Benedetto fue uno de los fichajes de mayor renombre en Barcelona SC para este 2026, más por su carrera en Boca Juniors que su presente. La exigencia es máxima y con tan solo un partido oficial y dos amistosos, los hinchas le pusieron un crítico apodo.

“Memedetto” fue el viral apodo que los hinchas de Barcelona empezaron a usar contra el argentino luego del partido contra Argentinos Juniors en las que se vio al ex Olimpia con falta de físico e intensidad.

La etiqueta no es ajena para Benedetto, ya en Argentina hinchas de Newells y Boca lo llamaban así cuando el jugador ya sufría una sequía de goles. El argentino no marca desde el 2024.

Lo llamativo es que Benedetto está pensado para ser el delantero titular de Barcelona este año a los ojos de César Farías. Lo más probable es que vuelva a ser estelar en Ambato contra Técnico Universitario.

En lo económico, se conoce que Barcelona le estaría pagando 15 mil dólares mensuales, con una cláusula de revisión de salario y objetivos en junio. Oficialmente no han revelado los datos o si es correcto que hay una revisión de contrato semestral.

El contrato de Benedetto con Barcelona SC

Darío Benedetto tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. El argentino quería llegar al ‘Ídolo’ y volver a tener oportunidad en un equipo grande. Por lo cual, también hizo una importante reducción a su salario para este nuevo año.

Publicidad

Publicidad

ver también La firme decisión de Barcelona con César Farías si quedan eliminados de Copa Libertadores

Publicidad

Publicidad

En resumen

Darío Benedetto percibe un salario mensual de 15 mil dólares en su contrato con Barcelona SC.

El delantero argentino no anota un gol oficial en su carrera desde el año 2024.

El vínculo contractual de Benedetto con el club ecuatoriano finaliza al terminar la temporada 2026.

Publicidad