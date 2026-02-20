Farías metió cambios y este será el once de Barcelona para debut en LigaPro

Barcelona debe pasar rápido de página tras su derrota en la Copa Libertadores vs. Argentinos Juniors y pensar en el debut de LigaPro. El rival es Técnico Universitario y César Farías tendrá varios cambios.

Solo tuvo un partido de confianza y Darío Benedetto será suplente para el debut del torneo, su lugar será ocupado por Sergio Núñez y Miguel Parrales. El DT saltará con dos delanteros titular.

Luis Cano ya está disponible y saltará como titular por las bandas, en el mediocampo Matías Lugo y Jean Carlos Montaño serán los volantes centrales, relegando a Joao Rojas a la banca.

En la defensa, Javier Báez y Lucas Sosa perdieron el espacio y los centrales serán Gustavo Vallecilla y Álex Rangel. En el arco se mantendrá el venezolano José Contreras.

Los amarillos recibirán a Técnico Universitario en Guayaquil y luego viajarán hasta Argentina para enfrentar a Argentinos Juniors a la espera de conseguir la remontada rumbo a la fase 2.

El once de Barcelona sería con: Contreras; Vallecilla, Álex Rangel, Jonathan Mina, Bryan Carabalí; Matías Lugo, Jean Carlos Montaño; Johan García, Luis Cano; Miguel Parrales, Sergio Núñez.

¿Cuándo juegan Barcelona vs. Técnico Universitario por la fecha 1 de LigaPro?

Barcelona SC y Técnico Universitario se enfrentan en Guayaquil en el Monumental, el sábado a las 16h30. El partido será transmitido por Zapping por Disney+.

Benedetto tuvo solo un partido de titular. Foto: BSC.

