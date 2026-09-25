Apuntan a que Marcelo Gallardo no armó la primera lista de la Selección de Ecuador ¿qué hay de cierto?

Luego de la derrota 3-0 de la Selección de Ecuador, versiones apuntan a que Marcelo Gallardo no fue quién armó la lista de convocados.

Un día después de la goleada 3-0 de Corea del Sur a la Selección de Ecuador, continúan las teorías sobre lo que ocurrió detrás de la primera convocatoria de Marcelo Gallardo. Ahora, una de las versiones que tomó fuerza apunta a que el entrenador argentino no habría sido quien armó completamente la lista de jugadores para su debut.

Después del partido, Gallardo aseguró: “Tenemos que hacer una evaluación individual y del equipo”. La frase generó interpretaciones entre los aficionados, quienes consideran que el entrenador todavía no conocía a todos los futbolistas convocados y que, por ese motivo, la primera lista no habría sido armada exclusivamente por él.

Gallardo asumió el cargo de entrenador de Ecuador muy cerca de la fecha FIFA y tuvo poco tiempo para trabajar presencialmente con el plantel antes del partido contra Corea del Sur. Por eso, la convocatoria mantuvo prácticamente la misma base de jugadores que disputó el Mundial y sin que el argentino pudiera realizar observación durante los entrenamientos.

Sin embargo, esto se contradice con el hecho de que durante las negociaciones para convertirse en entrenador de Ecuador, Gallardo y su cuerpo técnico habrían analizado una lista de alrededor de 40 futbolistas, por lo que sí habrían visualizado jugadores.

Otro dato que contrasta esta versión es que Gallardo es un DT que pidió autonomía en las decisiones deportivas desde las categorías inferiores hasta la mayor. Ahora Ecuador enfrentará a Japón en el marco de la Kirin Cup el próximo jueves.

Los partidos de la Selección de Ecuador

Jueves 24 de septiembre: Corea del Sur vs. Ecuador, en el Suwon World Cup Stadium (Big Bird Stadium). Hora en Ecuador: 06:00. Será el debut oficial de Gallardo.

Jueves 1 de octubre: Japón vs. Ecuador, en el Estadio de Yokohama (Nissan Stadium), por la Copa Kirin. Hora en Ecuador: 05:10.

Lunes 5 de octubre: Ecuador vs. Panamá o Nueva Zelanda, en el Estadio Nacional de Tokio, también por la Copa Kirin. El rival y el horario definitivo dependen del resultado ante Japón.

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Marcelo Gallardo – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen