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El dato que pone a Beccacece por encima de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo ya fue comparado con Sebastián Beccacece, tras un solo partido con Ecuador.

El dato que pone a Beccacece por encima de Gallardo
© GettyImages/ Edit BVEl dato que pone a Beccacece por encima de Gallardo

Sebastián Beccacece fue muy criticado en su paso por Ecuador, por no conseguir los resultados que se esperaban. No obstante, ahora con la llegada de Marcelo Gallardo y su primera goleada en contra, muchos aficionados sacaron a relucir un dato de Beccacece.

A Beccacece nunca le metieron 3 goles

A Sebastián Beccacece, al frente de la Selección de Ecuador, nunca le metieron 3 goles en un solo partido. Lo máximo de goles que llegó a recibir en una derrota el entrenador fueron 2. En su ciclo, Ecuador tuvo una de las mejores defensas del mundo.

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Por otro lado, Beccacece casi siempre tuvo a disposición a jugadores como Hincapié y Ordóñez, dos de los mejores defensas de CONMEBOL, pero no pudieron estar con Gallardo. Además, el DT tenía una juego más de posesión y no vertical como el del ‘Muñeco’.

En 13 partidos con Beccacece recibió 3 goles

Otro dato que pone en evidencia a Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador, es que con Beccacece en 13 partidos Ecuador recibió un total de 3 goles, y ahora con el ‘Muñeco’ en uno solo llegaron los 3 goles. La defensa pasó de ser un puto fuerte con Beccacece a ser muy débil con Gallardo.

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La Selección de Ecuador no volverá a jugar hasta el próximo jueves 1 de octubre de 2027. El rival será Japón, que a priori, es un rival mucho más fuerte que Corea del Sur. Promete ser un encuentro muy complicado para el ‘Muñeco’ que se está adaptando a ‘La Tri’.

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En síntesis:

  • Sebastián Beccacece nunca recibió tres goles en un partido dirigiendo a Ecuador.
  • Tres goles recibió la selección en 13 partidos con Beccacece, frente a tres con Gallardo.
  • Japón será el próximo rival de Ecuador el jueves 1 de octubre de 2027.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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