Sebastián Beccacece fue muy criticado en su paso por Ecuador, por no conseguir los resultados que se esperaban. No obstante, ahora con la llegada de Marcelo Gallardo y su primera goleada en contra, muchos aficionados sacaron a relucir un dato de Beccacece.

A Beccacece nunca le metieron 3 goles

A Sebastián Beccacece, al frente de la Selección de Ecuador, nunca le metieron 3 goles en un solo partido. Lo máximo de goles que llegó a recibir en una derrota el entrenador fueron 2. En su ciclo, Ecuador tuvo una de las mejores defensas del mundo.

Por otro lado, Beccacece casi siempre tuvo a disposición a jugadores como Hincapié y Ordóñez, dos de los mejores defensas de CONMEBOL, pero no pudieron estar con Gallardo. Además, el DT tenía una juego más de posesión y no vertical como el del ‘Muñeco’.

🚨 ¡DURO GOLPE EN EL DEBUT DE GALLARDO!



Dong-gyeong Lee puso el 3-0 y es goleada de Corea del Sur sobre la Selección de Ecuador en amistoso internacional. https://t.co/5c8qZgzB0I



⚽ Corea del Sur 3-0 Ecuador pic.twitter.com/NEebmxYJxB — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 24, 2026

En 13 partidos con Beccacece recibió 3 goles

Otro dato que pone en evidencia a Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador, es que con Beccacece en 13 partidos Ecuador recibió un total de 3 goles, y ahora con el ‘Muñeco’ en uno solo llegaron los 3 goles. La defensa pasó de ser un puto fuerte con Beccacece a ser muy débil con Gallardo.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador no volverá a jugar hasta el próximo jueves 1 de octubre de 2027. El rival será Japón, que a priori, es un rival mucho más fuerte que Corea del Sur. Promete ser un encuentro muy complicado para el ‘Muñeco’ que se está adaptando a ‘La Tri’.

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