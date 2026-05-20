Robert Arboleda no vuelve a Ecuador y tiene nuevo equipo en el exterior

El defensor central Robert Arboleda finalmente no seguirá en el Sao Paulo de Brasil pero tampoco regresará a la LigaPro.

Robert Arboleda habría ya definido su futuro para el segundo semestre del año, mientras hablaban de una posible terminación de contrato con el Sao Paulo, un posible regreso a LigaPro, una cesión a otro club, ahora cuentan que el defensor ecuatoriano se iría a otra liga extranjera.

Según el medio Radar Da Bola, Robert Arboleda se podría ir al Tigres de UANL de México. El equipo ‘Felino’ busca un nuevo central y no tendrían problema en igualarle el salario que gana en Brasil.

Con un salario cercano a los 100 mil dólares mensuales, Robert Arboleda podría dejar Sao Paulo y Brasil luego de diez años. Tigres tiene ya en su historia destacada al ecuatoriano Enner Valencia.

Con un contrato cerca de terminar y con el historial de indisciplinas, Robert Arboleda podría irse con un precio más accesible que lo que cobraba antes de los escándalos.

Antes de su gran polémica con la camiseta de Sao Paulo, Robert Arboleda había jugado un total de 11 partidos entre todas las competencias. El ex seleccionado de Ecuador no había marcado goles, pero sí tenía una asistencia. Sumó en cancha más de 700 minutos.

¿Qué equipos de LigaPro buscaban a Robert Arboleda?

Aunque no hubo una oferta formal, Robert Arboleda se metió en planes de equipos como Barcelona SC y Liga de Quito. Los dos clubes monitoreaban su situación y estaban atentos a una oportunidad para tratar de ficharlo como nuevo jugador.

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Robert Arboleda – Selección Ecuador.

En resumen