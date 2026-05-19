¿Se peleó con Nasuti? Luis Fernando León no juega en Emelec por este motivo

Luis Fernando León no viajó con Emelec para jugar en la Copa Ecuador y ahora se revela el verdadero motivo de su ausencia.

Luis Fernando León viene saliendo de una lesión y está teniendo sus primeros minutos con Emelec. El central ecuatoriano dota de importante solvencia defensiva al juego del equipo, sin embargo, ahora se confirmó que no estará en cancha para jugar en la Copa Ecuador.

Emelec juega en la Copa Ecuador contra Daquilema, equipo de segunda categoría. Para este encuentro, Luis Fernando León no fue tomado en cuenta, todo por decisión de Cristian Nasuti. El DT optó por dejarlo fuera para este encuentro.

¿El motivo? En Emelec quieren que el jugador se recupere bien de su lesión y que pueda ser de ayuda en la LigaPro. Además, esperan que el jugador esté al 100% para no volverlo a perder por varios meses como le viene pasando en los últimos años.

No habría nada entre Nasuti y León, solo sería una decisión para precautelar su estado físico. El capitán del ‘Bombillo’ en 2025 acabó jugando varios partidos lesionado porque no había otro defensa que lo reemplace y eso acabó comprometiendo su estado físico.

León será baja en Emelec. (Foto: Captura de pantalla)

Por otro lado, Emelec también necesita comenzar de la mejor manera en la Copa Ecuador, puesto que, en esta copa cualquier desliz se paga caro. Ya que, si los equipos no ganan quedan eliminados, en 2025 el ‘Bombillo’ llegó hasta las semifinales.

Publicidad

Los números de Luis Fernando León en esta temporada con Emelec

En esta temporada con Emelec, Luis Fernando León ha jugado un total de 7 partidos entre todas las competencias. El central ecuatoriano ha jugado un total de 630′ minutos, pero no ha podido ni marcar goles ni dar asistencias. Tiene contrato hasta finales de 2027.

Encuesta¿Hace bien Emelec en cuidar a Luis Fernando León? ¿Hace bien Emelec en cuidar a Luis Fernando León? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: