El golpe que Marcelo Gallardo le daría a Barcelona SC y Emelec en la Selección de Ecuador

Ni muy bien está como DT de la Selección de Ecuador y Barcelona SC con Emelec ya reciben un golpe de Gallardo.

Marcelo Gallardo vive sus primeras horas como DT de la Selección de Ecuador y muy pronto se espera que se revele su primera convocatoria con ‘La Tri’. En este largo listado, el entrenador también le daría un golpe a Barcelona SC y Emelec, dos grandes de LigaPro.

Hace ya varios años que Barcelona SC y Emelec no aportan convocados a la Selección de Ecuador, y se espera que ahora con la llegada de Marcelo Gallardo, esta situación se mantenga igual. Los dos equipos no tienen jugadores para ser convocados.

Barcelona SC tuvo otro mal año a nivel local e internacional, sin embargo, pelea por entrar a la siguiente Copa Libertadores. En una plantilla muy limitada los mejores jugadores han sido extranjeros como el ‘Pipa’ Benedetto o en ‘Kitu’ Díaz de 40 años que apenas llega.

Por otro lado, Emelec volvió pelear descenso a lo largo de todo el año, y el club apenas y se está armando. Varios jugadores vienen mostrando un interesante nivel como Luis Fragozo, pero está muy joven, y no se ve que Marcelo Gallardo lo llame en esta primera oportunidad.

Emelec y Barcelona SC no tendrían convocados en Ecuador. (Foto: Imago)

Distinta es la realidad de otros equipos como Independiente del Valle o Liga de Quito, que vienen peleando arriba y también a nivel internacional. Ambos clubes sí aportarían con convocados en la primera lista de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador.

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Detalles de la primera lista de Marcelo Gallardo con Ecuador

Marcelo Gallardo revelará su primera lista con la Selección de Ecuador en los próximos días. Se espera que el fin de semana. Se reveló que por el poco trabajo del entrenador en el país, este listado no tendría muchos cambios del equipo que fue al Mundial con Ecuador.

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