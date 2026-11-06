Aún no debuta en su club pero Marcelo Gallardo lo convocará a la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo habría definido su primera apuesta para la siguiente lista de convocados de Ecuador para noviembre.

Se hablaba de que la nueva convocatoria de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador traería novedades, con jugadores de LigaPro y otros del exterior. Ahora se conoce la primera gran apuesta del entrenador argentino para los amistosos de noviembre.

Según informó María José Flores, Josué Caicedo será convocado a la Tri para los dos amistosos de noviembre. De esta manera, el lateral del Barcelona Athletic tendría sus primeros minutos con la Selección de Ecuador.

El joven defensor está cedido en las inferiores del FC Barcelona y es habitual en el equipo que compite en la tercera división de España. Su rendimiento ha despertado expectativas e incluso varios ya lo piden en el primer equipo del gigante catalán.

Más allá de la categoría que actualmente disputa en España, Josué Caicedo ya debutó en Primera División con Liga de Quito en febrero de 2026, bajo el mando de Tiago Nunes. El lateral aparece como uno de los proyectos interesantes para la Selección de Ecuador, en un puesto que ha sido criticado.

Josué Caicedo está cedido en el FC Barcelona y el club catalán cuenta con una opción de compra de 2,6 millones de dólares por el 80% de sus derechos deportivos. La operación podría concretarse tras el rendimiento que viene mostrando el defensor en España.

¿Cuándo volvería a jugar la Selección de Ecuador?

En Ecuador se prepara para una nueva fecha FIFA y, según las previsiones, disputaría sus compromisos en Quito y Guayaquil contra Bolivia y Costa Rica por los compromisos de noviembre.