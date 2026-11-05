Revelan la supuesta lista de convocados de Ecuador para los amistosos de noviembre

La Selección de Ecuador se alista la siguiente semana para enfrentar la fecha FIFA de noviembre y reportan que la lista está cerca de ser anunciada oficialmente. Marcelo Gallardo tendría ya elegidos a sus convocados con nombres de LigaPro como los que militan en el exterior.
Según reportes de prensa, los jugadores de LigaPro considerados son Mateo Viera, Martín Tello, Djorkaeff Reasco, entre otros elementos que destacan en Independiente del Valle y Macará.
Para este partido, las figuras de la ‘Tri’ estarían a disposición de Marcelo Gallardo, estos son Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Gonzalo Plata entre otros.
Si los medios aciertan, la lista de Ecuador quedaría de la siguiente forma, a la espera del fin de semana para anunciar la lista:
|Posición
|Jugadores
|Arqueros (3)
|Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, Moisés Ramírez
|Defensas (8)
|Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Willian Pacho, Joel Ordóñez, Ángelo Preciado, Félix Torres, Daykol Romero, Layan Loor
|Mediocampistas (7)
|Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite, Jordy Alcívar, Martín Tello, Andrés Mena, Piero Guzmán
|Delanteros (8)
|Gonzalo Plata, John Yeboah, Jeremy Sarmiento, Nilson Angulo, Djorkaeff Reasco, Mateo Viera, Junior Ayoví, Juan Riquelme Angulo
¿Cuándo volvería a jugar la Selección de Ecuador?
En Ecuador se prepara para una nueva fecha FIFA y, según las previsiones, disputaría sus compromisos en Quito y Guayaquil contra Bolivia y Costa Rica por los compromisos de noviembre.
Mateo Viera – Macará. Foto: Macará.
En resumen
- Base europea inamovible: La convocatoria mantiene la columna vertebral de la ‘Tri’ que milita en el Viejo Continente, ratificando la presencia de figuras indiscutidas como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho y el regreso estelar de Gonzalo Plata en el frente de ataque.
- Premio a la LigaPro: El gran atractivo de la nómina es la inclusión de varios talentos destacados del torneo local para nutrir el recambio, destacando los llamados de Mateo Viera y Martín Tello (figuras de Macará) junto a Djorkaeff Reasco y Daykol Romero (Independiente del Valle).