Revelan la supuesta lista de convocados de Ecuador para los amistosos de noviembre

La Selección de Ecuador tendrá actividad en amistosos de noviembre y ya revelan algunos de los convocados de Marcelo Gallardo.

La Selección de Ecuador se alista la siguiente semana para enfrentar la fecha FIFA de noviembre y reportan que la lista está cerca de ser anunciada oficialmente. Marcelo Gallardo tendría ya elegidos a sus convocados con nombres de LigaPro como los que militan en el exterior.

Según reportes de prensa, los jugadores de LigaPro considerados son Mateo Viera, Martín Tello, Djorkaeff Reasco, entre otros elementos que destacan en Independiente del Valle y Macará.

Para este partido, las figuras de la ‘Tri’ estarían a disposición de Marcelo Gallardo, estos son Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Gonzalo Plata entre otros.

Si los medios aciertan, la lista de Ecuador quedaría de la siguiente forma, a la espera del fin de semana para anunciar la lista:

Posición Jugadores Arqueros (3) Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, Moisés Ramírez Defensas (8) Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, Willian Pacho, Joel Ordóñez, Ángelo Preciado, Félix Torres, Daykol Romero, Layan Loor Mediocampistas (7) Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite, Jordy Alcívar, Martín Tello, Andrés Mena, Piero Guzmán Delanteros (8) Gonzalo Plata, John Yeboah, Jeremy Sarmiento, Nilson Angulo, Djorkaeff Reasco, Mateo Viera, Junior Ayoví, Juan Riquelme Angulo

¿Cuándo volvería a jugar la Selección de Ecuador?

En Ecuador se prepara para una nueva fecha FIFA y, según las previsiones, disputaría sus compromisos en Quito y Guayaquil contra Bolivia y Costa Rica por los compromisos de noviembre.

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Mateo Viera – Macará. Foto: Macará.

En resumen