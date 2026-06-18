Barcelona habría cerrado su nuevo defensa en pleno Mundial

Barcelona terminó su relación contractual con Lucas Sosa en pleno Mundial y en pocos días la prensa revela que ya habrían definido a un reemplazo. Los amarillos tendrían avanzado a un nuevo defensor central.
Luis Caicedo, defensa ecuatoriano que recientemente quedó como agente libre, sería nuevo refuerzo de Barcelona. El central vino de jugar con Always Ready de Bolivia.
Caicedo es un jugador más que llega a Barcelona SC tras un paso por Emelec, el ecuatoriano jugó con los azules justo antes de irse al exterior. Liga de Quito y el mismo Emelec lo habrían sondeado.
Los tres clubes quieren un nuevo defensa central y ven en Luis Caicedo una oportunidad aprovechando su condición de agente libre. Los hinchas señalaron que no está para ser titular.
El plan de César Farías no cambia y el club deberá buscar refuerzos en la defensa, con la posibilidad de que haya varias salidas como Byron Castillo en la última línea amarilla.
Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026
Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.
Luis Caicedo Emelec
En resumen
- Barcelona Sporting Club se movió con rapidez en el mercado de pases y ya definió a Luis Caicedo como el reemplazo del defensor central Lucas Sosa, a quien le rescindieron el contrato recientemente en pleno Mundial.
- El zaguero ecuatoriano llega en condición de agente libre tras su paso por Always Ready de Bolivia, ganándole la pulseada a Liga de Quito y Emelec, clubes que también lo tenían en carpeta.
- A pesar de ser una oportunidad de mercado sin costo de transferencia, el fichaje genera escepticismo entre la hinchada torera, que considera que el jugador no tiene el nivel actual para ganarse la titularidad.