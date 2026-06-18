Barcelona habría cerrado su nuevo defensa en pleno Mundial

Barcelona SC perdió a Lucas Sosa y los amarillos ya tendrían visto a su reemplazo para la siguiente parte del año.

Barcelona terminó su relación contractual con Lucas Sosa en pleno Mundial y en pocos días la prensa revela que ya habrían definido a un reemplazo. Los amarillos tendrían avanzado a un nuevo defensor central.

Luis Caicedo, defensa ecuatoriano que recientemente quedó como agente libre, sería nuevo refuerzo de Barcelona. El central vino de jugar con Always Ready de Bolivia.

Caicedo es un jugador más que llega a Barcelona SC tras un paso por Emelec, el ecuatoriano jugó con los azules justo antes de irse al exterior. Liga de Quito y el mismo Emelec lo habrían sondeado.

Los tres clubes quieren un nuevo defensa central y ven en Luis Caicedo una oportunidad aprovechando su condición de agente libre. Los hinchas señalaron que no está para ser titular.

El plan de César Farías no cambia y el club deberá buscar refuerzos en la defensa, con la posibilidad de que haya varias salidas como Byron Castillo en la última línea amarilla.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Luis Caicedo Emelec

En resumen