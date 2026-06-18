Última hora y en pleno Mundial: Piero Hincapié tiene nuevo equipo

Piero Hincapié tiene nuevo equipo confirmado, en pleno Mundial revelaron el futuro del defensor de la Selección de Ecuador.

El Mundial 2026 ha sido movido para Piero Hincapié, y es que tras tener un debut irregular con la Selección de Ecuador y terminar su relación amorosa con su novia, ahora confirman que el defensa ecuatoriano tiene oficialmente nuevo equipo.

Medios ingleses aseguran que Arsenal hizo ya efectiva la opción de compra por Piero Hincapié y pagó los 52 millones de euros estipulados al Bayer Leverkusen. Así, el central se convierte en el primer fichaje oficial del campeón de la Premier League.

La negociación tiene matices, ya que el pago no era opcional y más bien una obligación de compra acordada entre ambas partes. Ahora el Arsenal tendrá que decidir qué hacer con el ecuatoriano.

Antes del Mundial había múltiples reportes sobre qué pasaría con el ecuatoriano, mientras unos aseguran que Mikel Arteta pidió la continuidad de Hincapié, otros medios reportaron que le pusieron un precio de salida de 70 millones de euros.

Interesados no le faltan, Piero Hincapié estaría en la órbita del Galatasaray de Turquía y de los españoles FC Barcelona y Real Madrid. Los tres quieren a Hincapié por su polivalencia como defensa y lateral.

El nuevo contrato de Piero Hincapié con Arsenal

Se espera que Hincapié firme con Arsenal un contrato por las siguientes 4 a 5 temporadas. Además, el ecuatoriano daría un salto en su carrera y pasaría a ganar más de 5 millones de salario por temporada.

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Piero Hincapié – Arsenal.

En resumen