Última hora y en pleno Mundial: Piero Hincapié tiene nuevo equipo

El Mundial 2026 ha sido movido para Piero Hincapié, y es que tras tener un debut irregular con la Selección de Ecuador y terminar su relación amorosa con su novia, ahora confirman que el defensa ecuatoriano tiene oficialmente nuevo equipo.
Medios ingleses aseguran que Arsenal hizo ya efectiva la opción de compra por Piero Hincapié y pagó los 52 millones de euros estipulados al Bayer Leverkusen. Así, el central se convierte en el primer fichaje oficial del campeón de la Premier League.
La negociación tiene matices, ya que el pago no era opcional y más bien una obligación de compra acordada entre ambas partes. Ahora el Arsenal tendrá que decidir qué hacer con el ecuatoriano.
Antes del Mundial había múltiples reportes sobre qué pasaría con el ecuatoriano, mientras unos aseguran que Mikel Arteta pidió la continuidad de Hincapié, otros medios reportaron que le pusieron un precio de salida de 70 millones de euros.
Interesados no le faltan, Piero Hincapié estaría en la órbita del Galatasaray de Turquía y de los españoles FC Barcelona y Real Madrid. Los tres quieren a Hincapié por su polivalencia como defensa y lateral.
El nuevo contrato de Piero Hincapié con Arsenal
Se espera que Hincapié firme con Arsenal un contrato por las siguientes 4 a 5 temporadas. Además, el ecuatoriano daría un salto en su carrera y pasaría a ganar más de 5 millones de salario por temporada.
La contundente decisión de Sebastián Beccacece con Piero Hincapié para el Ecuador vs. Curazao
Piero Hincapié – Arsenal.
En resumen
- Piero Hincapié protagoniza la gran bomba del mercado de fichajes en pleno Mundial 2026 al confirmarse un acuerdo definitivo para cambiar de club en el fútbol de Europa.
- El defensor de la Selección de Ecuador, concentrado actualmente en la Copa del Mundo, dejará las filas del Bayer Leverkusen tras concretarse una transferencia multimillonaria.
- La noticia sacude la interna de la ‘Tri’ en la previa de su duelo clave ante Curazao, coincidiendo con los reportes de prensa que situaban a ojeadores del Real Madrid y otros colosos continentales tras los pasos del zaguero.