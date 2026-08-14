Barcelona da primera respuesta tras ser eliminados de Copa Ecuador vs. Liga de Portoviejo

La FEF eliminó a Barcelona SC de la Copa Ecuador ante Liga de Portoviejo y llegó la primera respuesta del equipo 'torero'.

Luego de una semana de varias versiones y análisis jurídicos, FEF resolvió eliminar a Barcelona de la Copa Ecuador por alineación indebida contra Liga de Portoviejo. Ambos clubes ya se pronunciaron y la respuesta de los amarillos no se hizo esperar.

Felipe Altamar, director deportivo del club, fue cuestionado al respecto en rueda de prensa y respondió: “Al momento no tenemos autorización de hablar con respecto a eso, nuestro departamento legal seguramente va a continuar el proceso”, sostuvo.

Con esto dio a entender que en Barcelona no dan el tema por sentado y continuarán buscando argumentos jurídicos para apelar la decisión. El tiempo es un factor importante ya que la siguiente ronda se jugará la próxima semana.

Por su parte, la FEF también desestimó el recurso presentado por Barcelona sobre supuesta inscripción fuera de plazo de Dalo Bucaram Jr, por lo que el partido se le da por ganado a Liga de Portoviejo 3-0.

Erick Mendoza jugó contra Delfín SC en los 16vos de final y fue alineado por Barcelona, causando el reclamo formal. Pese a las versiones paralelas, Liga de Quito no fue sujeto de reclamo por Frangoy Zambrano.

Felipe Altamar, director deportivo de Barcelona SC🟡⚫️ se refirió a la resolución en el caso con #LDUP 🟢⚪️ y señaló que el tema continuará en manos del área jurídica del club:



“Al momento no tenemos autorización de hablar con respecto a eso, nuestro departamento legal… pic.twitter.com/cX3Rd478tI — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) August 14, 2026

Publicidad

En resumen