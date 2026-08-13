¡Último minuto! La Copa Ecuador revela qué equipo clasifica entre Barcelona SC y Liga de Portoviejo

La publicación de la Copa Ecuador que enciende la polémica por el caso entre Liga de Portoviejo y Barcelona SC

Este jueves 13 de agosto de 2026 la Copa Ecuador encendió toda la polémica por el caso entre Liga de Portoviejo y Barcelona SC. El equipo manabita pidió clasificar en el “escritorio”, mientras que el club amarillo ganó el partido en la cancha.

No obstante, ahora la polémica se enciende por una publicación en la cuenta oficial de la Copa Ecuador. La organización del torneo se alista para los cuartos de final, y de momento, mantienen a Barcelona SC como el equipo clasificado con toda la polémica que implica por el caso que está abierto.

“Queda el último cupo para los Cuartos de Final“, fue el mensaje que se publicó en la cuenta oficial de la Copa Ecuador, pero en esa misma se pone una imagen de los clasificados, donde está Barcelona SC. En las últimas horas crece la posibilidad de que los amarillos “se salven”.

Para muchos no dejó de ser curiosa esta publicación de la Copa Ecuador, puesto que, el caso aún se está investigando y se espera que la Federación Ecuatoriana de Fútbol aclare en las próximas semanas cuál será el equipo eliminado en este torneo.

Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol tampoco se ha dado una respuesta oficial para este caso generando una gran polémica por este silencio. El equipo amarillo también hizo un pedido de alineación indebida en Liga de Portoviejo y todo está por resolverse.

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¿Qué sanción puede tener la FEF para Liga de Portoviejo o Barcelona SC?

De acuerdo a los análisis y antecedentes de este tipo de casos, las sanciones podrían ir de una multa económica para los dos equipos hasta respetar el resultado de la cancha. Por lo cual, aún Barcelona SC está lejos de ser eliminado en el torneo.

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