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Noticias de Barcelona SC HOY: Debut del DT ante Mushuc Runa, futuro Benedetto, eliminados Copa Ecuador

Las noticias de Barcelona SC en esta jornada, donde debuta su nuevo cuerpo técnico.

Las noticias de Barcelona SC en esta jornada.
© @BarcelonaSC/ Edit BVLas noticias de Barcelona SC en esta jornada.

Este sábado 15 de agosto de 2026, Barcelona SC tiene a Pablo Trobbiani debutando en la LigaPro como su nuevo DT. El entrenador dirige contra Mushuc Runa en un partido que es una “final” para los amarillos pensando en la clasificación a Libertadores.

El debut de Pablo Trobbiani en Barcelona SC

Trobbiani asume oficialmente hasta finales de 2026 como DT de Barcelona SC, con la expectativa de lo que podrá hacer en esta temporada. El entrenador ahora sí ya sabe que es un fijo y no un interino de dos o tres partidos como le sucedió antes.

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Por otro lado, será el primer partido de Barcelona SC ya sin César Farías en el cargo. Los amarillos no tuvieron buenos resultados con el venezolano, que al final se acabó marchando dejando a la plantilla dividida y a la hinchada muy molesta con los jugadores.

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Benedetto terminaría el año en Barcelona SC

Uno de los jugadores que más ha dejado su futuro en duda en esta temporada es Darío Benedetto. El delantero argentino se había mostrado molesto por cómo estaba el ‘Ídolo’ en este año. Sin embargo, se quedará hasta cumplir su contrato para finales de 2026.

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Piero Hincapié recibiría un duro golpe para el partido de Arsenal vs Manchester City

¿Barcelona SC quedó eliminado de Copa Ecuador?

La FEF decidió favorecer el pedido de Liga de Portoviejo y eliminó a los amarillos en el “escritorio” en la Copa Ecuador. Sin embargo, aún el club podría tener una “alternativa” con apelaciones o incluso elevando el caso al TAS.

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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