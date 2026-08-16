Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Jordy Caicedo

Jordy Caicedo pegó un cabezazo a un rival y se fue expulsado con Huracán

El delantero ecuatoriano Jordy Caicedo vio la tarjeta roja en el partido entre Huracán y Sarmiento tras lanzar un fuerte cabezazo a un rival.

Jordy Caicedo pegó un cabezazo a un rival y se fue expulsado con Huracán
Jordy Caicedo pegó un cabezazo a un rival y se fue expulsado con Huracán

Jordy Caicedo vuelve a ser noticia en el fútbol argentino, pero esta vez no por los motivos correctos. El delantero ecuatoriano se fue expulsado en el partido entre Huracán vs. CA Sarmiento y será baja dos fechas.

En una jugada aislada sin disputa de balón, Jordy Caicedo se encaró con un defensor rival, ahí hubo un cruce de palabras y el delantero respondió con un cabezazo a la cara. El árbitro no lo dudo y le sacó una tarjeta roja que lo tendrá fuera dos partidos.

+ Seguinos en

Venía de ser el héroe en la fecha pasada con un doblete ante San Lorenzo pero hoy no marcó y dejó a su equipo con un delantero menos a los 66 minutos del segundo tiempo.

En la Selección de Ecuador sigue siendo uno de los fijos desde que llegó al fútbol argentino y es probable que bajo el nuevo cuerpo técnico también siga siendo convocado.

Definido el futuro de Jordy Caicedo para el 2027

Es el goleador de Huracán por segundo semestre consecutivo y el club hará los esfuerzos económicos para pagar el 1 millón de dólares que cuesta la opción de compra de Jordy Caicedo en el Atlas.

Ver también

Brilla en LigaPro y podría ser convocado a la Selección de Ecuador con el nuevo DT

Jordy Caicedo – Selección de Ecuador en el Mundial 2026.

Jordy Caicedo – Selección de Ecuador en el Mundial 2026.

En resumen

  • Jordy Caicedo protagonizó una fuerte polémica en el fútbol argentino al ser expulsado tras propinarle un cabezazo a un rival durante un partido de Huracán en esta temporada 2026.
  • La acción del delantero ecuatoriano desató duras críticas y dejó a su equipo en desventaja numérica en un momento determinante del compromiso.
  • El episodio genera preocupación en el entorno de la Selección de Ecuador debido a las inminentes sanciones disciplinarias que afrontará el atacante en la liga argentina.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones