Jordy Caicedo pegó un cabezazo a un rival y se fue expulsado con Huracán

Jordy Caicedo vuelve a ser noticia en el fútbol argentino, pero esta vez no por los motivos correctos. El delantero ecuatoriano se fue expulsado en el partido entre Huracán vs. CA Sarmiento y será baja dos fechas.
En una jugada aislada sin disputa de balón, Jordy Caicedo se encaró con un defensor rival, ahí hubo un cruce de palabras y el delantero respondió con un cabezazo a la cara. El árbitro no lo dudo y le sacó una tarjeta roja que lo tendrá fuera dos partidos.
Venía de ser el héroe en la fecha pasada con un doblete ante San Lorenzo pero hoy no marcó y dejó a su equipo con un delantero menos a los 66 minutos del segundo tiempo.
En la Selección de Ecuador sigue siendo uno de los fijos desde que llegó al fútbol argentino y es probable que bajo el nuevo cuerpo técnico también siga siendo convocado.
¡JORDY CAICEDO LE METIÓ UN CABEZAZO A INSAURRALDE Y SE FUE EXPULSADO! El ecuatoriano reaccionó a un empujón y dejó con 10 a Huracán vs. Sarmiento en Junín. pic.twitter.com/xXGlO2VW3W— SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026
Definido el futuro de Jordy Caicedo para el 2027
Es el goleador de Huracán por segundo semestre consecutivo y el club hará los esfuerzos económicos para pagar el 1 millón de dólares que cuesta la opción de compra de Jordy Caicedo en el Atlas.
Jordy Caicedo – Selección de Ecuador en el Mundial 2026.
En resumen
- Jordy Caicedo protagonizó una fuerte polémica en el fútbol argentino al ser expulsado tras propinarle un cabezazo a un rival durante un partido de Huracán en esta temporada 2026.
- La acción del delantero ecuatoriano desató duras críticas y dejó a su equipo en desventaja numérica en un momento determinante del compromiso.
- El episodio genera preocupación en el entorno de la Selección de Ecuador debido a las inminentes sanciones disciplinarias que afrontará el atacante en la liga argentina.