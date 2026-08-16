Jordy Caicedo pegó un cabezazo a un rival y se fue expulsado con Huracán

El delantero ecuatoriano Jordy Caicedo vio la tarjeta roja en el partido entre Huracán y Sarmiento tras lanzar un fuerte cabezazo a un rival.

Jordy Caicedo vuelve a ser noticia en el fútbol argentino, pero esta vez no por los motivos correctos. El delantero ecuatoriano se fue expulsado en el partido entre Huracán vs. CA Sarmiento y será baja dos fechas.

En una jugada aislada sin disputa de balón, Jordy Caicedo se encaró con un defensor rival, ahí hubo un cruce de palabras y el delantero respondió con un cabezazo a la cara. El árbitro no lo dudo y le sacó una tarjeta roja que lo tendrá fuera dos partidos.

Venía de ser el héroe en la fecha pasada con un doblete ante San Lorenzo pero hoy no marcó y dejó a su equipo con un delantero menos a los 66 minutos del segundo tiempo.

En la Selección de Ecuador sigue siendo uno de los fijos desde que llegó al fútbol argentino y es probable que bajo el nuevo cuerpo técnico también siga siendo convocado.

¡JORDY CAICEDO LE METIÓ UN CABEZAZO A INSAURRALDE Y SE FUE EXPULSADO! El ecuatoriano reaccionó a un empujón y dejó con 10 a Huracán vs. Sarmiento en Junín. pic.twitter.com/xXGlO2VW3W — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026

Definido el futuro de Jordy Caicedo para el 2027

Es el goleador de Huracán por segundo semestre consecutivo y el club hará los esfuerzos económicos para pagar el 1 millón de dólares que cuesta la opción de compra de Jordy Caicedo en el Atlas.

Publicidad

Jordy Caicedo – Selección de Ecuador en el Mundial 2026.

En resumen