Barcelona SC confirma la peor noticia con Joao Rojas y los hinchas explotan: “Que se largue…”

Joao Rojas se operó en Estados Unidos, pero las peores noticias llegaron ahora para la hinchada de Barcelona SC. Mediante un comunicado oficial, el club reveló que el jugador estará de baja por los próximos 9 meses y por ende se perderá toda la temporada.

Mediante un comunicado oficial en redes sociales, la hinchada de Barcelona SC explotó con Joao Rojas, después de que el club publicó un comunicado que decía: “El tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente 9 meses“, escribió el club.

Además, el club amarillo también detalló cómo iniciará su proceso de recuperación: “El jugador iniciará su proceso de recuperación en los Estados Unidos, acompañado por un miembro del Departamento Médico del club, quien lo ha asistido desde su salida de Guayaquil”, reveló el equipo en su comunicado.

Con este tiempo de baja, Joao Rojas se pierde toda la temporada. El delantero ecuatoriano no ha podido jugar una sola temporada completa con los amarillos desde que fue fichado por el club en el 2024 y ha pasado más tiempo lesionado que adentro.

Joao Rojas se lesionó en marzo con Barcelona SC. (Foto. Imago)

Ante este nuevo comunicado, la hinchada de Barcelona SC explotó en redes sociales con comentarios muy fuertes pidiendo la salida del jugador: “Para regalar la plata en un ex jugador mejor págale la rescisión de contrato y muchas gracias“. “Lo mínimo con esto el jugador debería decir al club gracias por todo no cobraré más por pasar lesionado”. “Que se largue del equipo poco de malos hasta la dirigencia”, fueron varios comentarios de los hinchas.

Publicidad

Los números de Joao Rojas en Barcelona SC

Llegó a Barcelona SC en 2024, como un polémico fichaje por su paso por Emelec. Y desde entonces, solo ha jugado 30 partidos, completando 2 goles y dando 2 asistencias. El futbolista cumplirá más de 800 días afuera de las canchas con esta nueva lesión.

Encuesta¿Barcelona SC debe despedir a Joao Rojas? ¿Barcelona SC debe despedir a Joao Rojas? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: