Todo Ecuador emocionado: el hermoso gesto de William Pacho con Piero Hincapié tras la final de la Champions League

William Pacho y Piero Hincapié tuvieron a todo el Ecuador muy pendiente de una final de la Champions League y con el corazón dividido. El país celebró la gloria de Pacho, pero lloró la derrota de Hincapié. Ahora tras el final del encuentro, se viralizó un video.

Tras el pitazo final, después del desastroso penal de Gabriel, Pacho e Hincapié se encontraron en la cancha y se dieron un fuerte abrazo. Ambos jugadores estaban llorando y muy conmovidos por cómo acabó el encuentro. El uno de felicidad y el otro de tristeza.

El video ha causado un gran impacto en redes sociales y en los hinchas ecuatorianos. Sus dos mejores centrales jugaron un partidazo y aunque Hincapié terminó con una lesión muscular, el central ecuatoriano lo acabó dando todo para los ‘Gunners’.

Por su parte, Pacho suma la segunda Champions de su carrera. El central ecuatoriano llega al Mundial 2026 como uno de los jugadores más importantes de la temporada y un claro candidato a al menos estar en la próxima lista de nominados al balón de oro.

¡Nos llenan de orgullo, estamos haciendo historia!

¡Vamos por más! pic.twitter.com/uzNvLgLGS0 — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) May 30, 2026

Piero Hincapié será comprado por Arsenal y su futuro aún se relaciona con varios clubes, mientras que Pacho seguirá en el PSG. Por lo cual, es muy probable volver a ver a ambos jugadores ecuatorianos en la siguiente Champions y quizás en otra final.

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William Pacho e Hincapié jugarán el Mundial con la Selección de Ecuador

Ambos jugadores ecuatorianos se pierden el amistoso de esta noche contra Arabia Saudita, pero los dos estarán integrando los entrenamientos en la siguiente semana de cara al Mundial 2026. Ambos serán convocados por Sebastián Beccacece.

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