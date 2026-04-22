Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro tras la victoria de Barcelona SC ante Mushuc Runa

Barcelona SC protagonizó un gran partido ante Mushuc Runa en esta fecha 10 de la LigaPro y se dieron varios cambios en la tabla de posiciones. Además, equipos como Emelec e Independiente del Valle volvieron al camino del triunfo, tras perder los anteriores partidos.

Para Barcelona SC estuvo lejos de ser un partido fácil contra el Mushuc Runa. De hecho, el ‘Ídolo’ comenzó perdiendo el partido y se tuvo que recuperar en el segundo tiempo. Benedetto viene siendo la figura de los amarillos y levantando a todo el equipo en ofensiva. Ahora fue clave para la remontada.

Emelec venció a Técnico Universitario con un penal sobre los minutos finales. El ‘Bombillo’ sigue apareciendo con 8 puntos en la tabla de posiciones, pero en realidad tiene 11 después de que la FEF le retirara la sanción inicial y le devolviera esas unidades. Por lo cual, subiría hasta la posición número 12.

Por otro lado, Independiente del Valle volvió a sumar de a 3 contra Delfín, tras un insólito error de Heras. Esto le sirve para nuevamente ser puntero en la LigaPro a la espera de lo que haga Universidad Católica en su partido ante Macará. La ‘Chatoleí’ es candidata a pelear el campeonato.

La LigaPro se jugará hasta la fecha 16 y luego el campeonato estará “paralizado” por el Mundial 2026. En este formato, cada punto cuenta, puesto que, se definirá de igual manera que en 2025 con el equipo que más puntos sume en todo el año y no habrá final ni ganadores de etapas.

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¿Cómo se define al campeón de la LigaPro?

El campeón de la LigaPro se define con un hexagonal entre los primeros 6 de las 30 fechas que se jueguen. Es por eso que cada punto cuenta, porque los equipos llegarán a esta etapa del campeonato con la misma cantidad de puntos que hicieron en la fase regular del torneo.