Este jueves 9 de julio de 2026 se confirmó que Barcelona SC fichó a un nuevo delantero como Tomás Rodríguez. Sin embargo, con esta nueva llegada también se darán salidas en el club amarillo para este segundo semestre. Varios jugadores están en la puerta de salida.

Los dos jugadores que están más cerca de salir de Barcelona SC son Héctor Villalba y Sergio Núñez. Ambos jugadores no convencieron en este segundo semestre; y por eso ya no cuentan para César Farías y el club que terminaría su contrato.

En el caso de Sergio Núñez, el ‘Toto’ podría quedarse en Ecuador en este segundo semestre. El delantero se metió en planes de equipos como Aucas que ahora mismo está muy cerca de ficharlo. Se esperaba que Barcelona SC contrate un nuevo delantero para esta salida.

Por otro lado, Héctor Villalba no terminó de dar ese nivel esperado, pese a las grandes oportunidades que le dieron en la plantilla amarilla. El futbolista falló varios goles y en muchas ocasiones se vio fuera de físico para jugar en la primera categoría.

Aunque varios otros jugadores extranjeros no han rendido en Barcelona SC como se esperaba, el club apenas tiene como cambiar a 2 jugadores foráneos, como dicta el reglamento. Por lo cual, los amarillos habría elegido como fichas descartables a Villalba y Núñez.

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Los fichajes de Barcelona SC en este segundo semestre

Ya para este segundo semestre, Barcelona SC ha contratado a jugadores como como Tomás Rodríguez, Erick Mendoza y José Angulo. Estos 3 jugadores ya están confirmados, pero el equipo amarillo sigue muy activo en el mercado de fichajes negociando con otros jugadores.

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