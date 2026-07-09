Tras su gran Mundial 2026: Flamengo eligió el futuro de Gonzalo Plata

Gonzalo Plata tuvo un buen Mundial 2026 y las ofertas no han faltado para su carrera. El delantero ecuatoriano vienen sonando para equipos de Brasil y también para otros clubes de Europa. Por lo cual, en esa incertidumbre el Flamengo tomó una decisión.

De acuerdo a la revelación de prensa brasileña y Mr. OFFSIDER, Flamengo no quiere vender a Gonzalo Plata, al menos no durante este segundo semestre. Por lo cual, el club brasileño hará todo lo posible por quedarse con el ecuatoriano y ya en enero posiblemente transferirlo.

Plata se metió en los ojos del mundo después de hacer un gran Mundial y marcarle el histórico gol que le dio a Ecuador la victoria contra Alemania. Ese rendimiento hizo que el jugador ecuatoriano entre en planes de diferentes clubes como Besiktas y Gremio.

Antes de la Copa del Mundo, Flamengo estaba dispuesto a vender a Gonzalo Plata por los problemas que el jugador ecuatoriano viene mostrando fuera de las canchas. Sin embargo, este buen torneo revirtió la situación a la interna.

Gonzalo Plata hizo un gran Mundial. (Foto: GettyImages)

Flamengo también esperaría una oferta superior a los 20 millones y esa sería la única cifra por la cual venderían al jugador. El tricolor tiene un contrato largo en el ‘Fla’ y también un importante presentando pensando en lo que se jugará en la Copa Libertadores.

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Los números de Gonzalo Plata en el Mundial 2026

En esta Copa del Mundo, Gonzalo Plata jugó los 4 partidos que disputó Ecuador en este torneo. Por lo cual, sumó 360 minutos, ya que estuvo siempre en cancha y acabó marcando 1 gol, el de la victoria ante Alemania.

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