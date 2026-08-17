Noticias de Barcelona SC HOY: 5 partidos sin ganar, primera polémica de Trobbiani, a 5 puntos de descender

Las noticias de Barcelona SC en las últimas horas, en medio de una profunda crisis.

Barcelona SC no levanta cabeza tras varios días de malos resultados y ahora también el equipo amarillo se mete en serios problemas con el descenso. La salida de César Farías no ha solucionado nada y el club ya empieza a comprometer su participación internacional en 2027.

Barcelona SC lleva 5 partidos sin ganar

El momento de Barcelona SC está siendo muy malo, el equipo amarillo no gana desde el 18 de julio, es decir, ya cumplió 1 mes sin poder disfrutar de un triunfo. Esta crisis ha derivado en varios problemas para el club amarillo, uno de ellos fue la salida de César Farías.

En este tiempo, el club ha amarillo ha sumado 3 derrotas y 2 empates. El último ya fue con Pablo Trobbiani en el banquillo. El entrenador asumirá hasta finales de año, y debutó con un pálido 0 a 0 contra Mushuc Runa.

La primera polémica de Pablo Trobbiani

El entrenador ya quedó en el centro de la polémica después de que en rueda de prensa, post partido ante Mushuc Runa, declarara que su equipo mereció ganar. En aquel encuentro, el club apenas tuvo un solo remate al arco y estuvo con muy pocas ideas de creatividad.

A 5 puntos del descenso

Ahora mismo, Barcelona SC se encuentra a 5 puntos del hexagonal del descenso. Aunque está lejos de perder la categoría, en caso de seguir con esta mala racha de resultados, el club amarillo se encamina a salir del primer hexagonal y jugar cualquier cosa distinto a esto sería un escándalo.