¡La mejor noticia de todas! Boca Juniors tomó esta decisión con Enner Valencia

La mejor noticia en el mundo Boca llegó para Enner Valencia de cara a la Copa Sudamericana.

Este lunes 17 de agosto de 2026 se confirmó la mejor noticia para un Enner Valencia que hace poco llegó a jugar en Boca Juniors. El delantero ecuatoriano se había perdido los primeros dos partidos con el equipo ‘Xeneize’ e incluso había quedado fuera de la Copa Sudamericana.

Boca convocó a Enner Valencia

No obstante, ahora llegó la mejor noticia de todas para Enner Valencia. El delantero ecuatoriano aparece en su primera lista de convocados para jugar con Boca Juniors y podría hacer su gran debut en la Copa Sudamericana enfrentando a Recoleta.

Enner venía entrenando con gran regularidad en las últimas dos semanas y eso ha facilitado que recupere el tono físico y ya pueda aunque sea entrar en la convocatoria. Ahora mismo, no es seguro que tenga minutos en el partido, pero la posibilidad está.

Los convocados de Boca. (Foto: @BocaJrsOficial)

Enner Valencia no juega desde el pasado 30 de junio, cuando defendió los colores de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026, de ahí que, también en Boca Juniors se esté priorizando la opción de llevarlo “lento” pensando en la salud del jugador.

¿A qué hora juega Recoleta vs Boca Juniors y qué canal lo pasa?

El partido entre la Recoleta y Boca Juniors comenzará desde las 19H00 (ARG) del próximo martes, 18 de agosto de 2026. El partido también se podrá ver por la señal de ESPN y también los diferentes planes de Disney+.

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En síntesis: