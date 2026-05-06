Barcelona SC también se llevó un importante premio económico por ganar y sumar sus primeros 3 puntos en la Libertadores.

Barcelona SC consiguió su primera victoria en la Copa Libertadores contra Boca Juniors y eso hizo que el club también se lleve una importante fortuna. El equipo amarillo al fin probó las mieles de ganar un partido por la fase de grupos, tras una primera vuelta para el olvido con 3 derrotas.

Con esta nueva victoria ante Boca Juniors, Barcelona SC también se llevó un importante premio económico de 340.000 dólares que la CONMEBOL le da a los equipos que vayan ganando partidos. Por lo cual, es la primera vez que suma este monto el club en lo que va de temporada.

Cada victoria en la Copa Libertadores paga este monto, por lo cual, el club ya ha perdido la posibilidad de sumar 1 millón de dólares solo en premios por ganar los partidos. En la primera vuelta de los encuentros de fase de grupos se llevó 3 derrotas.

Por otro lado, Barcelona SC ya aseguró en esta Copa Libertadores un premio económico superior a los 5 millones de dólares. 3 millones solo por entrar a la fase de grupos, y otro millones también ingresaron por lo hecho en la fase previa donde vencieron a Argentinos y Botafogo.

Ahora Barcelona SC necesita que Universidad Católica y Cruzeiro no se alejen en la tabla de posiciones para seguir peleando con la ilusión de meterse a 8vos de la Copa Libertadores, o al menos entrar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana quedando tercero.

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La tabla de posiciones del Grupo D en la Copa Libertadores

Así quedó la tabla de posiciones del grupo D en la Copa Libertadores:

Club PJ V E D GF GC DG Pts U. Católica 3 2 0 1 5 4 1 6 Boca Juniors 3 2 0 2 5 3 2 6 Cruzeiro 3 2 0 1 3 2 1 6 Barcelona SC 3 1 0 3 2 6 -4 3

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