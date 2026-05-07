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Junior vs Cerro Porteño HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Libertadores?

Estos son los canales que pasan el partido de Junior contra Cerro Porteño en la Copa Libertadores.

Los canales para ver el partido de Junior vs Cerro Porteño
© Composición Bolavip/ Edit BVLos canales para ver el partido de Junior vs Cerro Porteño

Este jueves 7 de mayo de 2026 se enfrentan por la Copa Libertadores, Junior contra Cerro Porteño. El equipo colombiano llega urgido de una victoria para este partido o podría ser eliminado de la Copa. Es ganar o ganar para el equipo de Alfredo Arias.

¿Qué canal pasa el partido de Junior vs Cerro Porteño?

El partido de Junior contra Cerro Porteño comenzará desde las 21H00 (CO) y se podrá ver por estos canales:

Junior se ubica en la última posición del grupo F en la Copa Libertadores y tras la victoria de Palmeiras ante Sporting Cristal, quedó obligado a conseguir una victoria. El campeón colombiano apenas tiene 1 punto en su zona y ahora mismo está afuera hasta de Copa Sudamericana.

Por otro lado, Cerro Porteño con Ariel Holan llegan a Colombia con la gran posibilidad de conseguir 3 puntos y eliminar a Junior de la Libertadores. El club paraguayo podría llegar a los 7 puntos y se vuelven inalcanzables para los colombianos.

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La tabla de posiciones del grupo F en la Copa Libertadores

Así está la tabla de posiciones previo al partido entre Junior y Cerro Porteño:

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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