Junior vs Cerro Porteño HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Libertadores?

Estos son los canales que pasan el partido de Junior contra Cerro Porteño en la Copa Libertadores.

Este jueves 7 de mayo de 2026 se enfrentan por la Copa Libertadores, Junior contra Cerro Porteño. El equipo colombiano llega urgido de una victoria para este partido o podría ser eliminado de la Copa. Es ganar o ganar para el equipo de Alfredo Arias.

¿Qué canal pasa el partido de Junior vs Cerro Porteño?

El partido de Junior contra Cerro Porteño comenzará desde las 21H00 (CO) y se podrá ver por estos canales:

ESPN y Disney+.

Junior se ubica en la última posición del grupo F en la Copa Libertadores y tras la victoria de Palmeiras ante Sporting Cristal, quedó obligado a conseguir una victoria. El campeón colombiano apenas tiene 1 punto en su zona y ahora mismo está afuera hasta de Copa Sudamericana.

Por otro lado, Cerro Porteño con Ariel Holan llegan a Colombia con la gran posibilidad de conseguir 3 puntos y eliminar a Junior de la Libertadores. El club paraguayo podría llegar a los 7 puntos y se vuelven inalcanzables para los colombianos.

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La tabla de posiciones del grupo F en la Copa Libertadores

Así está la tabla de posiciones previo al partido entre Junior y Cerro Porteño: