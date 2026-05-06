Alianza Atlético vs América de Cali HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Sudamericana?

Los canales para ver el partido de la Copa Sudamericana entre Alianza Atlético y América de Cali.

Este miércoles 6 de mayo de 2026 se enfrentan por la fecha 4 de la Copa Sudamericana, Alianza Atlético contra América de Cali. Es un partido clave para que el equipo colombiano vuelva a los primeros lugares y siga peleando por avanzar a la siguiente fase.

¿Qué canal pasa el partido de Alianza Atlético vs América de Cali?

El partido entre Alianza Atlético vs América de Cali comenzará desde las 21H00 y se podrá ver por:

DSports y DGO

América de Cali necesita una victoria para volver a ponerse a pelear con Tigre y Macará por los primeros lugares. El equipo colombiano está en el tercer puesto con 4 puntos y -1 de gol diferencia. Los ‘Diablos Rojos’ ahora mismo están en el tercer lugar.

Para Alianza Atlético también es clave conseguir una victoria, puesto que, el equipo peruano es el último en la tabla de posiciones. El club apenas tiene 1 punto y una nueva derrota podría dejarlo prácticamente eliminado de todo el torneo.

La tabla de posiciones del grupo A de la Copa Sudamericana

Así está la tabla de posiciones del grupo A de la Copa Sudamericana:

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