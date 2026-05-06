Los únicos tres jugadores “intransferibles” de Millonarios tras eliminación

Millonarios alista un limpia en su plantel tras la eliminación de los play offs de la Liga BetPlay y solo tres jugadores son intransferibles.

Millonarios se quedó lejos de la clasificación a los play offs de la Liga BetPlay y como era de esperarse, habrá cambios en el plantel. El club de Bogotá alista varias salidas y para las llegadas, cualquiera podría salir a excepción de tres jugadores.

Para la directiva, e hinchas, de Millonarios los únicos jugadores intransferibles tras este semestre irregular son: Sebastián Valencia, Rodrigo Contreras y Rodrigo Ureña. Los tres son los nombres que por decisión de la dirección deportiva, están fijos para la Liga BetPlay 2026 II.

Pese a la postura de la directiva, sus salidas tampoco están del todo descartadas ya que por ejemplo Rodrigo Contreras declaró que analiza regresar a su país, mientras que Ureña ha tenido sondeos desde el exterior.

En la danza de nombres y rumores, parece casi seguro que jugadores como Guillermo De Amores, Diego Novoa, Radamel Falcao entre otros dejarán el equipo a fin de mes.

Los jugadores que terminan contrato con Millonarios

Ahora mismo, en Millonarios hay 6 jugadores acaban contrato a finales de junio y su futuro es incierto:

Radamel Falcao

David Mackalister Silva

Diego Novoa

Sergio Mosquera

Álex Castro

Jorge Hurtado

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Fabián Bustos también dejaría Millonarios

En resumen