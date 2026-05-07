Mirassol vs Liga de Quito HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Libertadores?

Liga de Quito puede romper todo en la Copa Libertadores y sacar una ventaja clave para los últimos dos encuentros del grupo.

Este jueves 7 de mayo de 2026 se enfrentan por el último partido del grupo G de la fecha 4, Mirassol vs Liga de Quito. El equipo brasileño es local y puede llegar al primer puesto y meter a Liga en un problema a falta de dos encuentros para terminar el grupo.

¿Qué canal pasa el partido de Mirassol vs Liga de Quito?

El partido de Mirassol contra Liga de Quito comenzará desde las 17H00 (EC) y estos son los canales para ver el encuentro:

ESPN 7 y Disney+ Premium

Brasil: Paramount+

A diferencia de otros encuentros, este partido de la Copa Libertadores no se podrá ver por YouTube o Pluto TV, tal y como pasó a mitad de semana con el partido entre Barcelona SC y Boca Juniors.

Liga viene de perder contra Lanús en la Copa Libertadores y esa derrota, en caso de no sumar en Brasil puede dejarlo complicado en el grupo, puesto que, ahora el desempate entre los clubes en el torneo CONMEBOL tienen como primer criterio el duelo entre ellos.

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La tabla de posiciones del grupo G

Always Ready le ganó a Lanús y aprieta el grupo de la Copa Libertadores, así está la tabla de posiciones del grupo: