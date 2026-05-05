Cómo conseguir GRATIS un Pack Deluxe para el álbum virtual Panini del Mundial 2026

El momento más esperado por los coleccionistas en la previa a una Copa del Mundo es el del lanzamiento del álbum de figuritas. Pero también ya es costumbre que Panini lance una versión virtual además de los cromos físicos. Y para esta edición del Mundial 2026 además de sobres normales también hay un Pack Deluxe.

En la versión virtual del álbum se pueden conseguir dos sobres gratuitos por día, además de sumar otros gracias a códigos de canje. En cambio, el Pack Deluxe hay que comprarlo. Sin embargo, también existe una manera de conseguirlo sin pagar.

¿Cómo conseguir el Pack Deluxe gratis?

El primer paso es registrarse en FIFA Rewards, que es una plataforma oficial de la FIFA que permite participar de juegos y desafíos para sumar puntos. Con esos puntos se accede a una variedad de premios que van desde productos oficiales hasta contenidos exclusivos. Y ahora FIFA incluyó el Pack Deluxe del álbum virtual Panini como una de las recompensas.

Es necesario sumar 3500 puntos para poder canjearlos por uno de esos sobres especiales del álbum digital. Por ejemplo, al registrarse FIFA ya otorga 300 puntos y ofrece otros 1000 al descargar la app de la FIFA. Luego propone distintas tareas como ver videos o leer noticias que van acumulando más puntos al cumplirlas. Ninguna implica un gasto económico sino que todas son gratuitas.

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¿Qué trae el Pack Deluxe?

Si bien en la plataforma del álbum virtual hay un botón específico para conseguir el Pack Deluxe, ese se utiliza en el caso que lo quieras comprar. Pero para obtenerlo de manera gratuita luego de haber canjeado los 3500 puntos en FIFA Rewards hay que hacerlo a través del botón de Código Promocional.

Estos paquetes traen más figuritas que los normales, 20 en total, y además cuenta con dos tipos de cromos exclusivos: aparecen futbolistas con un fondo metalizado y también trae los pósters de las ciudades, que justamente sólo se consiguen a través de los Packs Deluxe.

Cromos metalizados y pósters de ciudades sólo se obtienen a través del Pack Deluxe.

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Todos los códigos para el Álbum Virtual del Mundial 2026

Más allá de los códigos que aparecen en los sobres de cromos físicos, que son de un solo uso, hay códigos que permiten que cualquier coleccionista los utilice una vez en su álbum para conseguir un sobre gratis. Acá te damos el listado completo para que puedas canjearlos:

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

PLAYWC26NOW

COKEPANINI26

Datos clave

Los usuarios pueden canjear 3500 puntos de FIFA Rewards por un Pack Deluxe gratuito.

de FIFA Rewards por un gratuito. El Pack Deluxe incluye 20 figuritas digitales con cromos metalizados y pósters de ciudades.

incluye digitales con cromos metalizados y pósters de ciudades. Los puntos se obtienen cumpliendo tareas: descargarse la FIFA App otorga 1000 puntos.