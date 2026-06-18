Billy Arce estaba libre y ya encontró club en pleno Mundial

El extremo ecuatoriano Billy Arce sonó para varios clubes de su país y de Colombia y revelan el club que se lo quedaría.

En su momento fue una de las figuras de Atlético Nacional y Deportivo Pasto de Colombia, así como de Liga de Quito y Emelec de Ecuador, sin embargo Billy Arce continuará su carrera en clubes de menor exposición.

Billy Arce será nuevo jugador del Bolívar de Bolivia para el segundo semestre, el extremo ecuatoriano estaba libre desde su salida de Mazatlán de México. En la Liga MX jugó apenas 7 partidos.

En Atlético Nacional jugó 37 partidos con un ciclo irregular, marcado por cuestiones extradeportivas que afectaron incluso cuando venía siendo importante para el equipo.

En Colombia ganó una Superliga de Colombia y una Copa nacional, toda con los ‘Verdolagas’, en el Deportivo Pasto y Once Caldas jugó más de 50 partidos y su nivel lo llevó a uno de los grandes de Colombia.

En Ecuador es uno de los pocos jugadores en disputar la camiseta de todos los grandes de la liga, en su momento incluso fue comprado por el Brighton de la Premier League.

Los otros jugadores que negocian su continuidad en Atlético Nacional

Harlem Castillo, Alfredo Morelos, Kilian Toscano y Joan Castro, son los otros futbolistas que están en negociaciones para continuar o salir del equipo de Medellín.

Publicidad