¡Última hora! La decisión final de AC Milan con Pervis Estupiñán que sorprende a Ecuador

Pervis Estupiñán sonó para irse de Ac Milan y ahora el club tomó una nueva decisión con él.

Pervis Estupiñán era la gran novela del mercado en AC Milan, porque no se decidía el futuro del ecuatoriano. El jugador apareció como posible refuerzo de Aston Villa, pero ahora en Italia, el club y Ruben Amorim, su nuevo DT, tomaron una sorpresiva decisión.

Ya se había informado que AC Milan estaba pensando en probar a Pervis Estupiñán para decidir si le dará o no una nueva oportunidad en el club; finalmente así pasará. El club confirmó su lista de jugadores convocados para la pretemporada.

El ecuatoriano, Pervis Estupiñán, finalmente aparece en este listado y tendrá la gran oportunidad en esta gira de poder salvar su carrera en Italia y mantenerse en uno de los más grandes del mundo. El tricolor debería aprovechar desde los entrenamientos.

Pervis ya estaba muy cerca de llegar a Aston Villa, pero dos cosas lo cambiaron todo. La primera es que el ecuatoriano se ganó una nueva oportunidad con Ruben Amorim y la segunda es que Aston Villa no llegó al precio que el Milan quería por el tricolor.

Pervis Estupiñán jugó el Mundial 2026 con Ecuador. (Foto: GettyImages)

AC Milan ya tiene programados amistosos de muy alto nivel para jugar en los siguientes días. Por lo cual, estos partidos marcarán el destino para el jugador ecuatoriano en el club. No se descarta una venta, si llega la oferta que el club italiano espera.

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Los partidos que jugará AC Milan en el siguiente mes

AC Milan tiene programado los siguientes partidos en esta pretemporada que jugará en Australia:

Milan vs Inter (5/8)

Chelsea vs Milan (8/8)

Manchester United vs Milan (15/8)

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