Arrancó con regularidad y buen rendimiento en Colombia, sin embargo Billy Arce fue perdiedo espacio en Atlético Nacional y ahora ponen de regreso en el fútbol ecuatoriano. El ‘tricolor’ volvería a uno de los grandes para la siguiente temporada.

El medio Pasión Torera pone a Billy Arce en planes de Barcelona SC para un segundo ciclo con los amarillos. Ismael Rescalvo pidió a un extremo izquierdo y Arce es uno de los apuntados.

En los últimos meses no solo no ha jugado con Atlético Nacional, si no que en varios partidos no lo han incluido en las convocatorias. Billy Arce fue campeón de la Superliga de Colombia en el 2025.

Billy Arce quedará como agente libre este diciembre y pondría fin a su etapa en el exterior donde estuvo en Colombia con Once Caldas, Deportivo Pasto y el ‘Verdolaga’, también fue al Santos de Brasil y el Peñarol de Uruguay.

Arce es uno de los pocos jugadores que fue parte de los cuatro grandes del fútbol ecuatoriano. Salió de las canteras de Independiente del Valle y tuvo pasos por Emelec, Barcelona y Liga, donde fue campeón.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Publicidad

Publicidad

ver también Los dos DTs de LigaPro que piden a gritos para la Selección de Ecuador

Billy Arce dejó el fútbol ecuatoriano en el 2022. Foto: Getty.

En resumen