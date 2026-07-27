Romario Caicedo se fue de Emelec y ahora el lateral ecuatoriano se queda en la LigaPro para jugar en este equipo.

Romario Caicedo ya no es más jugador de Emelec y el lateral ecuatoriano sorprende a todos porque tiene un nuevo equipo a donde llegar. Durante la semana se reveló de las chances de llegar a Liga de Quito, pero otro sería el destino del jugador.

Romario Caicedo es nuevo jugador de Guayaquil City. El lateral ecuatoriano optó por quedarse en la ciudad donde ha estado los últimos años de su carrera y prefirió esto antes que volver a viajar a otra provincia.

Caicedo fue uno de los mejores jugadores de Emelec en los últimos años y su salida se da por términos personal y problemas económicos insalvables entre las dos partes. Por lo cual, el lateral se va para el equipo de la ciudad y se queda en el campeonato.

Guayaquil City en los últimos años se viene caracterizando por darle espacio a jugadores que no han salido bien del mundo Emelec o Barcelona SC. Ya pasó que ahora, por ejemplo, tiene en ataque a dos referentes de los dos equipos del Astillero, como son Damián Díaz y Miller Bolaños.

Romario Caicedo se queda en el City. (Captura de pantalla)

Se espera que Romario pueda hacer su debut con la camiseta del City ya la próxima semana, puesto que, el lateral venía jugando con regularidad en Emelec y está bien desde lo físico. El club ciudadano quiere entrar a un torneo internacional en 2027.

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Los números de Romario Caicedo en este semestre con Emelec

En este semestre con Emelec, Romario Caicedo jugó un total de 20 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y no dio asistencias. Sumó en cancha más de 1.800 minutos. Con el City, ahora solo firmó un contrato por todo el segundo semestre.

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